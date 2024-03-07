İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş açıklaması: Hayalim...

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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Üzülmez, Fenerbahçe maçıyla ilgili; "Fenerbahçe maçı zor bir maç. Maçın favorisidir. Dünden beri Fenerbahçe'nin analizlerini yapmaya çalışıyoruz. Pazar günkü maçı bizim için çıkış maçı olarak görüyoruz. Oyuncularım da o reaksiyonu gösterecektir." dedi.

Beşiktaş'ın teknik direktörü olmak isteyip istememesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Üzülmez; "Futbolu bıraktığımdan beri en büyük hayalim Beşiktaş'ta çalışmak... İstiyoruz ama kolay değil... Fernando Santos şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama emin olun bize de güvenilse, bize de o sorumluluk verilse, biz de yaparız." ifadelerini kullandı.