×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş açıklaması: Hayalim...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Fenerbahçe#İbrahim Üzülmez
İbrahim Üzülmezden Beşiktaş açıklaması: Hayalim...
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 16:00

Pendikspor teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe maçı ve kariyer hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Üzülmez, Fenerbahçe maçıyla ilgili; "Fenerbahçe maçı zor bir maç. Maçın favorisidir. Dünden beri Fenerbahçe'nin analizlerini yapmaya çalışıyoruz. Pazar günkü maçı bizim için çıkış maçı olarak görüyoruz. Oyuncularım da o reaksiyonu gösterecektir." dedi.

Beşiktaş'ın teknik direktörü olmak isteyip istememesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Üzülmez; "Futbolu bıraktığımdan beri en büyük hayalim Beşiktaş'ta çalışmak... İstiyoruz ama kolay değil... Fernando Santos şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama emin olun bize de güvenilse, bize de o sorumluluk verilse, biz de yaparız." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasınİbrahim Üzülmezden Alpaslan Öztürk açıklaması: Gelip özür dilediİbrahim Üzülmez'den Alpaslan Öztürk açıklaması: Gelip özür dilediHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Fenerbahçe#İbrahim Üzülmez

BAKMADAN GEÇME!