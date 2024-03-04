İbrahim Üzülmez'den Alpaslan Öztürk açıklaması: Gelip özür diledi

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Pendikspor'da teknik direktörlük görevine getirilen İbrahim Üzülmez, ilk maçında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan İbrahim Üzülmez, geçmişte karşılıklı sert demeçler verdiği yeni oyuncusu Alpaslan Öztürk hakkında konuştu.

ALPASLAN NE DEMİŞTİ?

Alpaslan Öztürk, Eyüpspor'da eski teknik direktörü olan İbrahim Üzülmez hakkında Spor Arena'ya verdiği röportajda sert ifadeler kullanmıştı.

"Çalıştığım en kötü teknik direktör İbrahim Üzülmez. Nedeni de belli zaten. Açıp bakarsınız. Bence iyi bir hoca değil, iyi bir insan değil. Kötü hoca olabilirsiniz ama kötü insan olmak çok daha zordur. Ben kendisi kompleksli ve kötü bir insan. Fazla da bir şey söylemek istemiyorum, ensemin arkasından terler damlamaya başlıyor böyle heyecanlanınca. Onun hakkında söyleyebileceğim en yumuşak söz, kötü bir insan! Kulüpten ayrıldıktan sonra hiçbir oyuncunun elini sıkmadı. Biz helalleşmeyi bekledik. Kendisi arabasına binip hızla ilerledi."

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ÜZÜLMEZ CEVAP VERDİ

Alpaslan'ın röportajının ardından Fanatik'e verdiği röportajda Alpaslan hakkında şunları söylemişti:

Öncelikle denildiği gibi helaleşmeden gitme gibi bir durum olmadı. Son toplantıda tüm oyuncular oradaydı ve veda ederken oradan helalleşerek gittik. Kötü insan kelimesine kesinlikle katılmıyorum. Kendisi öncelikle takım içerisinde sevilmeyen ve genç futbolculara ağza alınmayacak küfürler savuran biridir. Özellikle profesyonellikten uzak yapısı olması ve çalışmadan yanı top oynamadan para kazanmaya çalışan bir karakterdir kendisi. O dönemde takımdan 5-6 kişi geldi yanıma ve Alpaslan'ı takımdan gönder dediler. Yaptıklarından dolayı sabırlarının taştıklarını anlattılar bana. Ben kadro dışı bıraktıktan sonra da yanıma takımdan oyuncular geldi ve aldığım karardan dolayı beni tebrik ettiler. Kendisi ekmek yediği kaba pisleyen birisi aslında. Cidden durum bu. Profesyonellikten ne kadar uzak olduğunu böyle daha iyi anlayabilirsiniz kendisinin. Antrenman sırasında saha kenarına tuvaletini yapardı 3-4 sefer. Kesinlikle benim ismimi bir daha ağzına almasın. Yaptığı açıklamalar da onun karakterini gösteriyor zaten. Bu kardeşimizin öz eleştiri yapması lazım. Kendisine sorsun önce Galatasaray ya da Eyüpspor'da neden tutunamamış. Bana insanlık dersi verecek kişinin en son kendisi olduğu gerçeğini de unutmamasını tavsiye ederim.

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İBRAHİM ÜZÜLMEZ: ALPASLAN GELDİ, ÖZÜR DİLEDİ

Konyaspor maçı sonrası Alpaslan Öztürk ile ilgili soruyu yanıtlayan İbrahim Üzülmez; "Bizler profesyonel insanlarız. Aradaki buzları eritmemiz gerekiyor. Ben ilk geldiğimde Alpaslan benim yanıma geldi, konuştuk ve kendi aramızda durumu çözdük. Benim çok kinci bir yapım yok. Alpaslan onu, bunu söyledi diye sonuçta profesyonellikte aynı gemideyiz. Alpaslan’ın benim yanıma odaya gelmesi, benimle konuşmak istemesi benim için yeterlidir. Geldi, konuştuk. Olmaması gereken şeylerin olduğunu söyledik. Karşılıklı bundan sonra yeni bir sayfa açmamız gerektiğini söyledik. Çünkü artık söylenen söylendi. Söylenenlere takılıp işte ben Alpaslan’ı oynatmayayım gibi şeyler bizim karakterimizi yakışmaz. Alpaslan adım attı, bizlerden özür diledi. Bizim de yapmamız gereken Alpaslan bu takımın önemli oyuncusu, bugün de ona görev verdik. İyi oynadı. Ondan da performans anlamında önümüzdeki haftalarda beklentilerimiz var. Dediğim gibi o dönemde yaşanan şeyleri şimdi Pendikspor takımına taşıyıp, içinde kin ve husumet beslemekte doğru değil. Biz bundan sonraki süreçte nasıl başarılı oluruz. Nasıl puanlar alırız düşüncesi içerisinde olacağız."