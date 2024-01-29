Hull City'da Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür ve Ryan Kent açıklaması

Haberin Devamı

Championship'te mücadele eden ve Premier Lig'i hedefleyen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yoğun bir transfer döneminden geçtiklerini söylerken Abdülkadir Ömür ve Ryan Kent hakkında da konuştu.

Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de "Beyaz Futbol" programında Abdülkadir Ömür, Ryan Kent ve transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sacha Boey transferi hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Çok yoğun bir dönemden geçiyoruz hem yayın olarak hem de transfer olarak çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. Müthiş bir transfer Sacha Boey transferi. Ülkemizde transfer tabanı 20 milyon Euro'ydu, şimdi bu sayede 30 milyon Euro'ya çıktı gibi duruyor" dedi.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR TRANSFERİ OLUMLU"

Hull City'de transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Ilıcalı, "Hull City olarak önemli bir galibiyet aldık Sunderland'i yenerek. 6 eksiğimiz vardı bizim, 2 hafta yok şu an maç İngiltere'de. 4'ü geliyor takıma, inşallah play off'a kalacağız. Yeni transferler de gelecek, oynadığımız oyun ümit veriyor. Abdülkadir Ömür'le temaslarımız sürüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sağ olsun çok yardımcı oluyor. Abdülkadir yurt dışında oynamak istiyor, ayrıca Abdülkadir'in çok fazla bir meblağla transfer olacağını düşünüyorum başka takımlara o potansiyeli var. Trabzonspor içinde yüksek bir sonraki satıştan pay ile bu transferi bitirmek istiyoruz. Trabzonspor'da kazansın istiyoruz. Olumlu devam ediyor görüşmeler ama imzayı daha atmadık. Türkiye'den başka transfer düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Fenerbahçeli Mert Hakan için transfer açıklaması: Olumsuz yanıt aldık Haberi görüntüle

RYAN KENT TRANSFER HAKKINDA

Fenerbahçe'den Ryan Kent ile görüştüklerini ancak futbolcunun isteğini göremedikleri için görüşmeleri durduklarını kaydeden Ilıcalı, "Ryan Kent konusuna gelecek olursak şu konu önemli; istek, iştah, oynama arzusu gibi istekler önemli. Abdülkadir'de bu nasıl varsa ki Ozan'da da var ve taraftarın sevgilisi oldu. Ryan Kent'te bu iştahı göremedik ve başka bir futbolcuya yöneldik" diye konuştu.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ÇOK DOĞRU TRANSFER"

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü transferine değinen Ilıcalı, "Çağlar'a kim sevinmez ki? Çok doğru bir transfer. Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir takım yaptı, üstüne Çağlar geliyor. Kadroya baktığınızda ikişer ikişer oyuncuları var. Bu kadro genişliği takımlar için çok önemli" açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

EDIN DZEKO DEĞERLENDİRMESİ

Edin Dzeko hakkında değerlendirmeler yapan Ilıcalı, "Edin Dzeko, olağanüstü bir futbolcu. Dzeko'ya doğru topların gelmesi gerekiyor. Dzeko formsuz olduğunda takımda düşebiliyor. Türkiye'nin standartlarına göre peş peşe maçlar oynuyor Edin Dzeko. Türkiye'de top oynamak kolay değil. Türkiye'de futbolcular, mart ayında yorulmaya başlar. Artık İsmail Hoca kadro zenginliğiyle değerlendirecek bu rotasyonları" dedi.

RIDVAN YILMAZ VE GALATASARAY SÖZLERİ

Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ın yanlış bir yerde oynadığını söyleyen Ilıcalı, "Rıdvan Yılmaz yanlış bir yere gitti. Acil bir geri dönüş yapması lazım, bu tarz dönüşler randıman verir. Galatasaray yönetimi en iyisini bilir ama Türk kontenjanında iyi işler yapabilir Rıdvan" yorumunu yaptı.