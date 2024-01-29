Fenerbahçeli Mert Hakan için transfer açıklaması: Olumsuz yanıt aldık

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Başkan Engin Koyun, transfer için konuştu.

Engin Koyun, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş transferinin olumsuz sonuçlandığını söyledi.

Radyospor'a konuşan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, "Mert Hakan Yandaş'ın transferi için kulübü Fenerbahçe ve oyuncuyla görüştük. Mert Hakan'ın transfer süreci olumsuz sonuçlandı. Çünkü oyuncuyu Süper Lig'den isteyen kulüpler var." dedi.

Mert Hakan Yandaş'ın adı Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile de anılıyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta 1 kez gol sevinci yaşayan 29 yaşındaki Mert Hakan'ın sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.