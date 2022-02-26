Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze'den Rusya'ya savaş tepkisi! Dünyaya çağrıda bulundu...

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin teknik direktörü Şota Arveladze, Rusya-Ukrayna savaşına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Rusya'nın 2008 yılında Gürcistan'a yaptığı saldırı tüm dünyada yankı bulmuş ve Rus birlikleri Abhazya ve Güney Osetya'nın kontrolünü ele geçirerek bu bölgelerin bağımsızlıklarını tanıdıklarını duyurmuştu.

49 yaşındaki Gürcü teknik adam, ülkesinin bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından bu yana bölgede birçok çatışma yaşadığını ve son olarak Ukrayna'nın zor durumda olduğunu belirterek, dünyanın hiçbir yerinde savaş olmaması gerektiğini savundu.

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE SAVAŞ ÇIKMAMALI"

İngiliz The Sun'a konuşan Arveladze, "Bugün bile Gürcistan, geçmişte yaşanan olaylar nedeniyle gergin. Ukraynalı arkadaşlarıma en iyi dileklerimi iletiyorum. Onlar sevdiğimiz bir ülke. Savaşmak, bombaları atmak, çok sayıda insanın ölmesi ve çocukların anne ve babasız kalması Rusya'nın tavrı nedeniyle oldu. Maalesef ülkelerimiz ve Sovyet bloğu yer alan diğer ülkeler hala Rusya ile mücadele ediyor ve ellerinden çok fazla bir şey gelmiyor. Bunlar görmek acı verici ve zor... Dünyanın hiçbir yerinde savaş çıkmamalı" dedi.

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"SOVYETLER BİRLİĞİ GİBİ BİR OLUŞUM İSTEMİYORUM"

Ülkesi ve milletiyle gurur duyduğunu belirten başarılı teknik adam, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kimliklerini yeniden kazandıklarını ve bölgenin Sovyetler Birliği dönemindeki komünist rejime kesinlikle dönmemesi gerektiğini söyleyerek, "Neden, bugün sahip olduğumuz kadar iyi olmayan bir sisteme geri dönmek zorunda kalalım? Bu benim için hassas bir konu çünkü böylesine uzun bir tarihi olan milletim ile gurur duyuyorum ve Sovyetler Birliği'ne benzer bir oluşum istemiyorum. Sovyetler Birliği 1990'ların başında çöktüğü zaman bağımsızlığımızı, kendi kimliğimizi kazandık. Ayrıca Gürcüce, dünyanın en eski dillerinden biridir. Kendi alfabesi vardır ve benzersizdir. Bu kadar küçük bir ulustan çok sayıda ünlü ressam, müzisyen ve hatta Olimpiyat şampiyonu çıktı" diye konuştu.

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"FUTBOLLA İNSANLARA NEŞE GETİRELİM"

Arveladze son olarak dünyaya mesaj gönderdi ve herkesi futbol sayesinde insanlara neşe getirmeye davet ederek "Haydi futbol oynayalım ve savaşlarla boğuşmayalım. İnsanlara acı çektirmek yerine, futbolla neşe getirelim. Eminim bunu yapınca dünya çok daha güzel bir yer olurdu" ifadelerini kullandı.