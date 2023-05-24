Hollanda ekibinden Burak Yılmaz açıklaması: "Eskisi gibi bir forvet değil..."

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Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz'ın geleceğine ilişkin olarak Hollanda ekibinden açıklama geldi.

Burak Yılmaz, ligde oynanan Groningen maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fortuna Sittard'a veda etme kararı almıştı.

VEDA ETMİŞTİ

37 yaşındaki golcü, "Fortuna Sittard taraftarları, sizin için oynamak büyük bir şerefti. Her şey için teşekkürler, daha güzel ve başarılı yıllara" sözleriyle veda etmişti. Futbol direktörü Ivo Pfennings, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, mart ayı maaşlarının bugün oyuncuların hesaplarına yatacağını belirterek "Burak Yılmaz ile görüştük. Çarşamba gününden itibaren antrenmana çıkacak" şeklinde konuşmuştu.

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Fortuna Sittard'ın yöneticilerinden Sjoerd Ars, Burak Yılmaz'ın kulüpten ayrılacağı yönünde çıkan haberlere dair konuştu.

"HENÜZ VERİLMİŞ BİR KARAR YOK"

Henüz verilmiş bir kararın olmadığını kaydeden Ars, "Burak'ın geleceğiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Bizim ve Burak'ın neler düşündüğü çok önemli. Henüz verilmiş bir karar yok" dedi.

"ESKİSİ GİBİ BİR FORVET DEĞİL"

Yılmaz'ın taraftarlarla yaşadığı olaylar hakkında konuşan Ars, "Burak buradan sportif anlamda daha fazlasını beklemiş olabilir ancak kendisi de muhtemelen artık eskisi gibi bir forvet olmadığını biliyordur. Bir de Groningen maçında kendisine tepki gösteren taraftarlarla arasında yaşadıkları var. Tüm bunlar bir araya gelince durumun neden bu şekilde olduğunu anlatıyor" diye konuştu.

BURAK YILMAZ FORTUNA SITTARD'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAKTI

Geçen sezonun sonunda Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılan Yılmaz, bu sezonun başında Fortuna Sittard'a transfer oldu. Türk televizyonlarına transferi hakkındaki görüşmeler devam ederken röportaj veren golcü oyuncu, transferi hakkında şunları söylemişti:

" Avrupa'da bir takımdan (Fortuna Sittard) teklif aldım. Aldığım teklif 5 senelik. Sözleşmemin ilk 2 yılında kulübün futbolcusu olacağım. Geriye kalan 3 yılda ise takımın teknik direktörü olacağım. Yüzde 60 anlaşmaya vardık."

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BURAK YILMAZ BU SEZON 9 GOL ATTI

Bu sezon Fortuna Sittard ile 26 maça çıkan Burak Yılmaz, takımına 9 gol, 5 asistlik katkı verdi.