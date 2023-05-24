Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı! Çaykur Rizespor iddiası

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Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo dönemi sona erdi. Kırmızı-siyahlı kulüp, İtalyan teknik adama yola devam edilmeyeceğini ve geleceğini planlaması adına izin verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Sayın Andrea Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyeceğ-imiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonuna kadar izin verdik.

Kulübümüz bu süreci en etkili şekilde kullanarak, öncelikle kalan üç maçını da kazanmak için çalışacak ve aynı zamanda yeni sezon için en doğru planlamayı yapacaktır.

Andrea ile geçirdiğimiz bir sezondan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtir ve kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, gelecekte ona ve ekibine başarılar dileriz.

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Pirlo önderliğindeki Fatih Karagümrük Süper Lig'de topladığı 44 puanla 9. sırada yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR İDDİASI

Karagümrük'ten ayrılan Pirlo kariyerine Süper Lig'de devam edebilir. Süper Lig'e yeniden yükselen ÇAYKUR RİZESPOR'un İtalyan teknik adamı takımın başına getireceği iddia ediliyor.

Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Bülent Korkmaz, sözleşmesinin bittiği Karadeniz ekibindeki geleceğiyle ilgili şunlrı söylemişti: Benim de kontratım bitti. Ben olurum veya olmam ama Rizespor Süper Lig’de inşallah devamlı olur. Benim tavsiyem; neyin yanlış yapıldığını geçmişten örnek alarak, doğruların uygulanmasıdır. Benim anlaşmamda 'düşerse devam etmek' vardı. Biz düşer demedik ama yüzdeye vurduğumuzda düşmesi çok yüksek ihtimal olan bir takımdı. Bunu Karabük’te büyük bir başarı ile yaptık ama olmadı. Ben düştüğü zaman da takımla devam edeceğimi ve Süper Lig’e çıkaracağımı söylemiştim. Çok şükür bizim dediğimiz şekilde oldu ve şimdi Süper Lig’deyiz.