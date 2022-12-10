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Hollanda - Arjantin maçına damga vuran ve tarihe geçen Weghorst'un 2. golünde dikkat çeken detay! 2 yıl önce...

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#Hollanda - Arjantin#Weghorst#Messi
Hollanda - Arjantin maçına damga vuran ve tarihe geçen Weghorstun 2. golünde dikkat çeken detay 2 yıl önce...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 13:18

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e penaltılar sonucu yenilen ve turnuvaya veda eden Hollanda'da Wout Weghorst'un golleri çok konuşuldu. 78. dakikada skor 2-0'ken oyuna giren Beşiktaşlı forvet, attığı iki golle maçı uzatmaya götürürken Hollanda tarihine de geçti. Maç sonrası Messi ile gergin bir olay yaşanan Weghorst'un attığı ikinci goldeki detay ise gündem oldu.

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2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde dün akşam oynanan Hollanda - Arjantin maçına Wout Weghorst damga vurdu. Skor 2-0'ken 78. dakikada oyuna giren Weghorst, 83 ve 90+11. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi ve maçı uzatmaya götüren isim oldu.

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HOLLANDA TARİHİNE GEÇTİ

Arjantin ağlarına ilk golü şık bir kafa vuruşuyla atan Weghorst ikinci golde ise frikik organizasyonu sonrası meşin yuvarlağı rakip kaleye yolladı. Wout Weghorst, büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde oyuna sonradan girdiği bir maçta iki gol atan ilk Hollandalı oyuncu oldu.

Hollanda - Arjantin maçına damga vuran ve tarihe geçen Weghorstun 2. golünde dikkat çeken detay 2 yıl önce...

İKİNCİ GOL TESADÜF DEĞİLMİŞ! MAÇTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI...

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Hollanda'nın Weghorst ile 90+11. dakikada bulduğu ikinci gol ile ilgili dikkat çeken bir detay maçtan sonra ortaya çıktı. Weghorst, daha önce benzer bir frikik organizasyonunda yine böyle bir gol atmış.

2018/2022 yılları arasında Bundesliga ekibi Wolfsburg'da forma giyen Weghorst, 2020/21 sezonu 5. haftasında oynanan Wolfsburg - Arminia Bielefeld maçında benzer bir gol atmıştı. Arjantin maçının aksina ceza yayı sağından kullanılan frikikte barajın yanında bekleyen Weghorst, yerden gelen topu önüne alıp sağ ayağıyla topu ağlara göndermişti. Arjantin maçında ise ceza yayı solundan kullanılan frikikte topu önüne alıp bu kez sol ayağıyla ağları sarsmayı başardı.

 

Weghorst'un Arjantin'e attığı golün ardından Bielefeld'e attığı gol de sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

BENZERİNİ ARJANTİN DE İNGİLTERE'YE ATMIŞTI

Arjantin de Dünya Kupası'nda böyle bir gole yabancı değil. Fransa'da düzenlenen 1998 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile İngiltere arasında oynanan maçta Javier Zanetti benzer bir gol atmıştı.

MESSI - WEGHORST GERGİNLİĞİ

Özellikle uzatma devreleri gergin geçen Hollanda - Arjantin maçındaki gerginlik maçtan sonra da devam etti. Lionel Messi, ülkesi basınına röportaj verirken kamera arkasındaki Weghorst'a sert sözler söyledi: "Ne bakıyorsun aptal! Neye bakıyorsun... Önüne dön aptal! Önüne dön..."

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Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde Messi'yle el sıkışmak için yanına gelmeye çalışan Weghorst'un Arjantinli diğer futbolcularla bir gerginlik yaşadığı, Arjantinli eski futbolcu Agüero'nun da orada olup Hollandalı futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Weghorst konuyla ilgili; "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi." dedi.

 

 
 
 
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