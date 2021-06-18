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EURO2020
Haber Giriş: 18.06.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Hırvatistan 1-1 Çekya (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)

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Hırvatistan 1-1 Çekya (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)

Hırvatistan, EURO 2020 D Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile 1-1 berabere kaldı. Goller Schick ve Ivan Perisic'ten geldi.

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  • Hırvatistan-Çekya maçından özel fotoğraflar
  • Hırvatistan-Çekya maçından özel fotoğraflar
  • Hırvatistan-Çekya maçından özel fotoğraflar
  • Hırvatistan-Çekya maçından özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

EURO 2020 D Grubu'nda ikinci hafta karşılaşmasında Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geldi.

Hampden Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Schick ile öne geçen Çekya, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Hırvatistan'ın beraberlik golü ise 47. dakikada Ivan Perisic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Çekya puanını 4'e yükseltti. Dalic'in öğrencilerinin puanı ise 1 oldu.

Grubun son haftasında Çekya, İngiltere ile Hırvatistan ise İskoçya ile kozlarını paylaşacak.

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İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Kovacic; Rebic, Brekalo, Perisic; Kramaric

Çekya: Vaclík; Coufal, Celutska, Kalas, Boril; Soucek, Masopust; Darida, Jankto, Holes; Schick.

 

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