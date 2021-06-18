Hırvatistan 1-1 Çekya (EURO 2020 maçı özeti ve golleri)
Hırvatistan, EURO 2020 D Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya ile 1-1 berabere kaldı. Goller Schick ve Ivan Perisic'ten geldi.
EURO 2020 D Grubu'nda ikinci hafta karşılaşmasında Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geldi.
Hampden Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 37. dakikasında Schick ile öne geçen Çekya, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Hırvatistan'ın beraberlik golü ise 47. dakikada Ivan Perisic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Çekya puanını 4'e yükseltti. Dalic'in öğrencilerinin puanı ise 1 oldu.
Grubun son haftasında Çekya, İngiltere ile Hırvatistan ise İskoçya ile kozlarını paylaşacak.
İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Kovacic; Rebic, Brekalo, Perisic; Kramaric
Çekya: Vaclík; Coufal, Celutska, Kalas, Boril; Soucek, Masopust; Darida, Jankto, Holes; Schick.