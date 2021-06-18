Son Dakika Haberi: Fenerbahçe'de 'Ersun Yanal' çılgınlığı! Teknik direktör için Zlatko Dalic konuşulurken...

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda çeşitli iddialar ortaya atılırken son olarak Hırvat teknik adam Zlatko Dalic'in adı ön plana çıktı.

Daha önce birçok teknik direktör ile görüşen Fenerbahçe'nin, Zlatko Dalic ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edilirken diğer adaylarla da görüşmeler sürüyor.

ESKİ AŞK YENİDEN

Benitez, Favre, Sousa, Fonseca gibi isimlerle temas kuran sarı lacivertlilerde henüz net bir karar verilebilmiş değil. Ancak bahsi geçen teknik direktörlerden gelen olumsuz yanıtlar sonrası başkan Ali Koç, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon başı da Zlatko Dalic'i listenin başına koydu.

Zlatko Dalic’in ismi geçtiğimiz sezon başında da Fenerbahçe’nin gündemine gelmiş, ancak Erol Bulut ile anlaşma sağlanmıştı.





ALİ KOÇ DALİC'İ İŞARET ETMİŞTİ

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz sezon yaptığı açıklamada "Teknik direktör konusunda aslında biz erteleme sürecinden önce de çalışıyorduk. 3-4 hocayla beraber görüşmeleri götürüyorduk. Bir tanesiyle el sıkışmak üzereyken EURO 2020'nin, 2021'e atılmasıyla tarihin değişmesiyle orada ne yazık ki bizim çalışmalarımızı sekteye uğrattı." değerlendirmesinde bulunmuş ve Hırvat teknik adamı işaret etmişti.

ZLATKO DALİC KİMDİR?

Kariyerinde daha önce HNK Rijeka, Dinamo Tirana, Slaven Belupo, Faisaly, Al-Hilal ve Al-Ain gibi takımlar bulunan 54 yaşındaki Hırvat teknik direktör, 2017 yılından bu yana Hırvatistan Milli Takımı’nı çalıştırıyor. Zlatko Dalic, 2018 Dünya Kupası’nda Hırvatistan Milli Takımı’nı finale taşımıştı. Finalde Fransa’ya kaybeden Hırvatistan, dünya ikincisi olmuştu.

ERSUN YANAL TT OLDU

Sarı lacivertli taraftarlar ise başkan Ali Koç'un bugün basına yansıyan "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör Türkiye’de çalışmak istemediğini iletti. Kimse gelmek istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 3 tane aday var. Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp karar vereceğiz." ifadeleri sonrası Türk teknik adamlara yoğunlaşılması yönünde görüş bildiriyor.

Sosyal medyada Ersun Yanal etiketi gündemin bir numaralı maddesi olurken deneyimli teknik adama karşı çıkan taraftarlar da oldu. Bir kısım taraftar ise Emre Belözoğlu isminin yeniden gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.

Futbolculuk dönemlerinden Emre Belözoğlu ve Lazio'ya attığı muhteşem goller: