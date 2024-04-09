Herkes Süper Kupa'da yaşananları konuştu! Fazıl Say'dan Fenerbahçe'ye; Gonca Vuslateri ve Bedri Baykam'dan Galatasaray'a tepki

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Ligde nefesleri kesen bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Süper Kupa’daki maçının da büyük ses getireceği muhakkaktı. Ama kimse bu kadarını beklemiyordu. 29 Aralık 2023’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapılması gerekirken hiç oynanamayan karşılaşma bu sefer oynandı ama sadece 2 dakika sürdü. TFF’ye tepkili olan Fenerbahçe, müsabakaya U19 takımıyla çıktı ve kısa sürede sahadan çekildi.

Dünyada eşi benzeri görülmeyen bu protesto tüm Türkiye’nin 1 numaralı gündem maddesi oldu. Öğrencisi, işçisi, işvereni, zanaatkârı, sanatçısı, yediden yetmişe herkes bu olayın bir parçası oldu.

Fazıl Say: Fenerbahçe bu krizleri yönetemiyor, haksız duruma düşüyor

Koyu Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında maça U19 takımıyla çıkma kararı nedeniyle yönetimi eleştirdi. Say, binlerce retweet ve beğeni alan paylaşımında; “Bir Fenerbahçeli olarak, çok eski bir gelenek olan Cumhurbaşkanlığı kupasını protesto eder hale gelmeyi, Galatasaray ile olan 117 yıllık rekabeti hiçe saymayı, bencil ve çocukça buluyorum. Bu krizleri Fenerbahçe yönetemiyor. Bu aşırı tepkiler ile haklı iken haksız duruma düşüyor ve taraftarını da üzüyor küçük düşürüyor, bazıları da kızarsa kızsın bu sözlere, biraz düşünsünler” dedi .

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Behzat Uygur: Kale seçiminde bile olsa Galatasaray kazanınca sevinirim

Galatasaray taraftarı Şahan Gökbakar, X’ten yaptığı paylaşımlarda, “Futbol rekabettir, spordur, eğlencedir. Başarı gelir sevinirsin, gelmez üzülürsün. Bunun yeri de sahadır. Bu kadar net. Geri kalan herşey boş anlamsız ve gereksiz kaostur. Bunu yapanlar inanın sadece kendilerini düşünüyorlar. Ne futbolu, ne taraftarı. Bunu nasıl göremiyorsunuz? Galatasaray gelen seyirciye saygısından çift kale maç yapıyor... Büyüksün Galatasaray" ifadesini kullandı.

Tiyatrocu Behzat Uygur da, "Kale seçiminde bile olsa Galatasaray kazanınca sevinirim" ifadesini kullandı.

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Bedri Baykam, Galatasaray ve TFF yönetimlerini topa tuttu

Fenerbahçe Kulübü Üyesi ressam Bedri Baykam konu ile ilgili tweet’lerinde, maçı ertelemeyen TFF’yi ve U19 takımı oyuncuları olan rakiplerine gol atıp sevinen Galatasaraylı futbolcuları eleştirdi. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın geçmişte mali sıkıntılar nedeniyle yabancılarını oynatamayan Beşiktaş karşısında sadece yerli oyuncuları oynattığı maçı örnek gösteren bir tweeti paylaşan Baykam, “Keşke Fenerbahçe maçı ertelenseydi ve bu büyük maçı izleyebilseydik! Olympiakos da oynuyor diyenlere yanıt: Olympiakos daha sonra Fenerbahçe ile içeride oynuyor. Fenerbahçe’nin ise 1-2 gün sonra Atina’ya gitmesi isteniyor” dedi.

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Gonca Vuslateri: Sahaya çıkan onurlu gençleri tebrik ediyorum

Fenerbahçe taraftarı olan Gonca Vuslateri, “Sahaya çıkan onurlu gençleri tebrik ediyorum. Benim çocuğum büyüdüğünde sizlerin adının yazdığı formalarla evde zıplayacak. Sınıfa girerken şu yazıyı okuturdu Müjdat Gezen, ‘Meslektaşlarım Kardeşlerimdir!’ Biz bu sözü unutmayız. Unutmayana ne mutlu!” mesajını paylaşırken, Sabahat Akkiraz da, “Fenerbahçe olmak da Fenerbahçeli olmak da zordur. Çünkü Fenerli olmak sadece taraftarlık değil Atamıza, cumhuriyetimize, değerlerine, her türlü haksızlığa karşı taraf olmaktır. Kupalar alınır, alınmaz. Ama bunların çok ötesinde hepimiz ve geleceğimiz için bedel ödemekten korkmamaktır” dedi.

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DÜNYA BASININDA ÇARPICI YORUMLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının, sahaya U19 takımıyla çekilen sarı lacivertlilerin henüz 2. dakikada sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kalması dünya medyasında da günün olayı oldu.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Türkiye'de kaos! U19 takımıyla çıktığı maçtan çekilen Fenerbahçe'nin erteleme ve yabancı hakem talepleri TFF tarafından reddedilmişti.

CORRIERE DELLO SPORT: Fenerbahçe, Süper Kupa'dan 1. dakikada vazgeçti. Trabzon'da yaşananki arbedenin ardından TFF'nin taleplere kayıtsız kalmasını protesto ettiler.

INDEPENDENT: Tarihin en hızlı kupa finali galibiyetini Galatasaray kazandı. Fenerbahçe ile federasyona arasındaki sürtüşme kupa finalindeki protestoya sebep oldu.

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THE SUN: Fenerbahçe sözünden geri adım atmadı ve sahadan çekildi.

MARCA: Türkiye’de skandal görüntüler ortaya çıktı. Fenerbahçe, boykot tehdidini yerine getirdi.

AS: Türkiye’de bir skandal daha! Fenerbahçe Süper Kupa finalinde sahadan çekildi.

BILD: Türkiye Futbol Federasyonu’nu protesto eden Fenerbahçe, 2. dakikada sahadan çekildi. Kupa iptal!