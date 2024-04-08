UEFA'dan Fenerbahçe'nin cezasına indirim!

Haberin Devamı

UEFA, Uniojn Saint-Gilloise deplasmanındaki tribün olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye 2 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezası vermişti. Bu ceza, ertelemeli cezayla birleşip 3 maça çıkmıştı. Yapılan başvuru sonrası tekrar görüşülen ceza 2 yıl ertelemeli olarak 2 maça indirildi.

Fenerbahçe, 3 maçlık cezanın 2 maça inmesinin ardından Konferans Ligi'nde yarı finale yükselmesi halinde deplasman maçına yine seyirci götüremeyecek. Sarı-lacivertliler, Olimpiakos eşleşmesinde organizasyona veda eden taraftar olması halinde gelecek sezon Avrupa kupalarında oynayacağı ilk deplasman maçında taraftarlarından yoksun olacak.