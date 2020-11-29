Hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta 6 eksik var! Derbinin iddaa'da favorisi...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE

- Konyaspor yenilgisini Gençlerbirliği deplasmanında telafi eden Fenerbahçe'de tam 6 eksik var!

- Nazım Sangare, Mbwana Samatta, Tolga Ciğerci ve Harun Tekin sakat. Sinan Gümüş ile Enner Valencia koronavirüs karantinasında.

- Tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül iyileşti ve derbide hem ilk 11'deki yerini hem de kaptanlık pazubendini devralacak.

- TD Erol Bulut'un hücumun en ilerisinde Papiss Cisse'ye, kanatlarda ise Diego Perotti ile Dimitris Pelkas'a görev vermesi bekleniyor.

- Sarı lacivertli taraftarların en merak ettiği soru: Mert Hakan Yandaş mı yoksa Ozan Tufan mı ilk 11'de olacak?

BEŞİKTAŞ

- Sezonun ilk 4 maçından 1 galibiyet çıkartan Beşiktaş, son 4 maçtan ise 3 galibiyet çıkarttı ve 13 puanla üst sıralara doğru tırmanışa geçti.

- Siyah-beyazlılarda kritik derbi öncesi tam 7 eksik bulunuyor!

- Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz cezalı, Adem Ljajic ve Gökhan Töre sakat. Domagoj Vida ve Ajdin Hasic koronavirüs karantinasında.

- Geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısına çıkmadan önce Utku Yuvakuran'ın da maça yetişememe durumu vardı ve TD Sergen Yalçın; "Utku da olmazsa genç kardeşimiz Emre ile maça çıkarız..." demişti.

- Geçen haftaya ek olarak Fabrice N'Sakala ve Welinton kadroda olacak. En büyük koz 38'ine merdiven dayayan Atiba Hutchinson olacak!

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin bu sezon kazandığı 6 maçta da "karşılıklı gol" izledik ve "2.5 gol" barajı aşıldı.

- Beşiktaş'ın bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ettiği son 16 lig maçını kaybetmedi! (10 galibiyet - 6 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Kazanır" oldu!

%38'lik kesim derbide 3 puanı sarı-lacivertli ekibin alacağını düşünüyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti'nin Roma günlerinden! Adeta tango yapıyor...