Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela'dan mağlubiyet sözleri

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Koskela, maça iyi hazırlandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Kazanan Fenerbahçe oldu. Tüm takım iyi bir mücadele gösterdi ve iyi çalıştı. İkinci yarıda biraz daha etkili oynamayı istedik, o anlarda iyi işler başardık ama golü yedik. İlk ve ikinci yarıda oyuncular büyük bir dayanıklılık gösterdi. Evimize bu skorla mağlup dönüp, daha iyi hazırlanıp, tur için mücadele edeceğiz."