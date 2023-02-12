Hataysporlu Saba Lobjanidze, depremi anlattı! Christian Atsu sözleri...

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirlerimizden olan Hatay'ın Süper Lig'de mücadele eden temsilcisi Hatayspor da derinden yara almış ve Süper Lig'den çekildiğini duyurmuştu. Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'da enkaz altında kalan yıldız futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut için umutlu bekleyiş sürüyor.

"YER HAREKET EDİYORDU, GÖKYÜZÜ PARLIYORDU"

Hatayspor'un yıldız futbolcusu Saba Lobjanidze, Gürcistan basınına deprem sırasında yaşadığı korku dolu anları anlattı. Fanatik'in derlediği açıklamalar şu şekilde:

"Korkunç Deprem başladığında evdeydim. Tüm şehir uyuyordu. Saat sabahın dördüydü ve sarsıntı yaklaşık 2 dakika sürdü. Yaşananları kelimelerle nasıl aktaracağımı bilemiyorum. Evden zar zor çıktım. Bina tamamen çökmedi ama tavan ve içindeki her şey çöktü. Sekizinci katta uyuyordum ve hemen dışarı fırladım. Korkunçtu, yer hareket ediyordu ve bir şey parlıyordu. Gece gökyüzü gerçekten parlıyordu ve yerden öyle korkunç bir ses geliyordu ki ruhumuzu sarstı."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın TFF, kulüplerin ligden çekilme taleplerini onayladı Haberi görüntüle

"ÇOCUKLARINI ARAYAN ANNE VE BABALARIN YÜZÜNE BAKMAK EN BÜYÜK TRAJEDİ"

"Çok stresliyim ama sağlıklıyım. Korku ve en büyük trajedi, çocuklarını arayan anne babaların yüzlerine baktığınız zamandır. Gürcistan halkına çok teşekkür ederim, Türklere bu şekilde yardımcı oluyorlar. Milliyet, din fark etmez... Kimse böyle bir trajediyi hak etmez. Kim olursa olsun her şekilde yardım etmeliyiz"

"ATSU HAKKINDA BİLGİ ALAMADIM"

"Atsu hakkında kimse bana bir şey söylemedi. Belki Christian Atsu'nun kim olduğunu bile bilmeyenler vardır. Ama bilemiyorum... Böyle bir ihtimal çok düşük. Takımdaki herkesin evi yıkıldı. 11 katlı binanın 9. katında Atsu, 5. ve 7. katlarında ise 2 oyuncumuz ve 2 teknik direktörümüz oturuyordu. Mucizevi bir şekilde hayatta kalanlar oldu. Masanın altındaydılar ve bazıları o gün bulunup çıkarıldı. Aslında ayakta kalan bir ev yok"

Haberin Devamı

"AVRUPA'DA TRANSFER SEZONU KAPANDI AMA..."

"Başkanımız bu sezon ligden çekilme kararını bize bildirdi. Artık kimse futbola sıcak bakmıyor. Her şey durdu ama ben sezon sonuna kadar bu şekilde duramam. Hatayspor'la sözleşmem var ama milli takım maçları da geliyor ve ben profesyonel futbolcuyum. Hızlı bir şekilde yeniden antrenmanlara başlamak istiyorum. 1.5 yıllık sözleşmem var ve buna saygı duyuyorum, Hatayspor beni kiralık olarak gönderebilir. Avrupa'daki transfer dönemi kapandı ancak bizim için geçici olarak transferi açarlar mı, nasıl olur bu durum bilmiyorum"