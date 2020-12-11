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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 09:49 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak! İlk 9 maçta 15 puan...

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Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak! İlk 9 maçta 15 puan...
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde bir maçı eksik olan ve bir haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor, yaptığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor, 15 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi, şu ana kadar oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

Fatih Karagümrük, Hatayspora konuk olacak İlk 11 maçta 17 puan...
Fatih Karagümrük, Hatayspor'a konuk olacak! İlk 11 maçta 17 puan...

Bordo-beyazlı ekip, sahasında oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de 17 puanı bulunan ve 6. sırada olan Fatih Karagümrük ise oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

 

Hatayspor, Fatih Karagümrükü ağırlayacak İlk 9 maçta 15 puan...

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