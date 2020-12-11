Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak! İlk 9 maçta 15 puan...

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde bir maçı eksik olan ve bir haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor, yaptığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor, 15 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Hatay temsilcisi, şu ana kadar oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-beyazlı ekip, sahasında oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de 17 puanı bulunan ve 6. sırada olan Fatih Karagümrük ise oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

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