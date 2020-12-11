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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 09:47 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük, Hatayspor'a konuk olacak! İlk 11 maçta 17 puan...

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Fatih Karagümrük, Hatayspor'a konuk olacak! İlk 11 maçta 17 puan...
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmezken deplasmanda galip gelemedi.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

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Deplasmanda çıktığı karşılaşmalarda Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'a yenilen İstanbul ekibi, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında sahadan bir puanla ayrıldı.

Fatih Karagümrük, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 6. sırada yer alıyor.

Bir maçı eksik olan ve bir haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor ise yaptığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Hatayspor, 15 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.

 

Fatih Karagümrük, Hatayspora konuk olacak İlk 11 maçta 17 puan...

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