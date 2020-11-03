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GeriFutbol Hatayspor 2 haftalık aranın ardından evinde 1 puana razı oldu!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Hatayspor 2 haftalık aranın ardından evinde 1 puana razı oldu!

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Hatayspor 2 haftalık aranın ardından evinde 1 puana razı oldu!
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Süper Lig'in 7. haftasında dün sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor, bir puana razı oldu.

Geçtiğimiz haftalarda 17 takım oyuncusunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından lige 2 hafta ara veren bordo-beyazlı ekip dün yeniden yeşil sahalara döndü.

Hatayspor 1-1 Sivasspor (Maç sonucu ve özeti)
Hatayspor 1-1 Sivasspor (Maç sonucu ve özeti)

Kendi evinde Sivasspor'u ağırlayan Hatay temsilcisi, maçın 6. dakikasında Gradel'in golüyle 1-0 geriye düştüğü müsabakada, Akintole'nin 8. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-1 berabere kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol sesi çıkmayınca, takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Hatayspor ligde bugüne kadar oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Haftayı 8 puanla kapatan Hatayspor, 8 Kasım Pazar günü Kayserispor'a konuk olacak.

 

Hatayspor 2 haftalık aranın ardından evinde 1 puana razı oldu

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