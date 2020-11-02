Hatayspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Hatayspor Sivasspor maçı ile uzun zaman sonra sahaya çıkacak olan güney ekibi, 3 puan alarak motivasyonunu toparlamaya çabalayacak. Koronavirüs vakaları nedeniyle 2 hafta üst üste karşılaşmalara çıkamayan Hatayspor, uzun zaman sonra ilk mücadelesini Sivasspor karşısında verecek. Antakya Atatürk Stadyumu'nda ilk kez gece mücadelesine çıkacak olan Hatayspor, kendi sahasında oynamanın avantajını taşıyacak. Peki, Hatayspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
Hatayspor ile 2002 yılından bu yana hiç karşılaşmayan Sivasspor, 18 yıl aranın ardından rakibi karşısında galibiyet alabilmek için Antakya Atatürk Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Kariyerleri boyunca 8 kez karşı karşıya gelen Hatayspor ve Sivasspor, ligin 7'inci hafta mücadelesi kapsamında 3 puan mücadelesi verecek. Peki, Hatayspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
HATAYSPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 7'nci Hafta mücadelesinde Hatayspor, Sivasspor'u konuk edecek. 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.
Geçtiğimiz haftalarda 17 takım oyuncusunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla Hatayspor, 2 haftadır sahalardan uzak kalmıştı.
Hatay ekibinde Sivasspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde futbolcularının test sonuçlarının negatife döndüğü bildirilmişti.
Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano'nun sakatlığı sürerken, Erdoğan Yeşilyurt ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
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