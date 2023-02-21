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Hatay Büyükşehir Belediyespor, KBSL'den çekildi

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#Deprem#KBSL#Hatay Büyükşehir Belediyespor
Hatay Büyükşehir Belediyespor, KBSLden çekildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 16:23

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Hatay Büyükşehir Belediyespor’un Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu’ndan çekildiğini açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilin ağır bir şekilde etkilendiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Büyükşehir Belediyespor, ligden çekilme kararı aldığını TBF’ye bildirdi.

TBF’den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna devam edemeyeceğini Türkiye Basketbol Federasyonuna resmi olarak bildirmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde; Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyesporun yapılan başvurusu kabul edilmiş ve sporcuları için 16 Mart 2023 tarihine kadar ek transfer yapabilme imkanı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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