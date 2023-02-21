Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne depremde hayatını kaybeden Nilay Aydoğan’ın ismi verildi

Güncelleme Tarihi:

#Nilay Aydoğan#Basketbol#Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne depremde hayatını kaybeden Nilay Aydoğan’ın ismi verildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 11:22

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonuna; merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve tüm ülkemizi derinden etkileyen depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğanın ismi verildi.

Haberin Devamı

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre; yönetim kurulunun almış olduğu karar neticesinde, ING Kadınlar Basketbol Süper Liginde kalan haftaların 2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu olarak oynatılması kararlaştırıldı.

Açıklamada ayrıca, "Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha güler yüzü, mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanan Nilay Aydoğana Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne depremde hayatını kaybeden Nilay Aydoğan’ın ismi verildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nilay Aydoğan#Basketbol#Kadınlar Basketbol Süper Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Güçlendirme işlemi binaları depreme karşı korur mu ‘İnsanlar konut içinde otururken yapmamız gerekiyor

Güçlendirme işlemi binaları depreme karşı korur mu? ‘İnsanlar konut içinde otururken yapmamız gerekiyor'

#Kahramanmaraş Depremi
Son dakika haberi: Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi Can kaybı 6ya yükseldi

Son dakika haberi: Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem! 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi! Can kaybı 6'ya yükseldi

#Deprem
İstanbul Şişli’de bir binada risk tespiti yaptık: Bina sağlam mı böyle bakılıyor

İstanbul Şişli’de bir binada risk tespiti yaptık: Bina sağlam mı böyle bakılıyor

#Kahramanmaraş