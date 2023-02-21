Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne depremde hayatını kaybeden Nilay Aydoğan’ın ismi verildi

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Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre; yönetim kurulunun almış olduğu karar neticesinde, ING Kadınlar Basketbol Süper Liginde kalan haftaların 2022-2023 Nilay Aydoğan Sezonu olarak oynatılması kararlaştırıldı.



Açıklamada ayrıca, "Bu vesileyle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bir kez daha güler yüzü, mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanan Nilay Aydoğana Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.