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Hakim Ziyech'e büyük onur! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

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#Galatasaray#Hakim Ziyech#Şampiyonlar Ligi
Hakim Ziyeche büyük onur Şampiyonlar Ligine damga vurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 19:53

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da 2 gol atıp 1 de asist yapan Hakim Ziyech, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

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Sarı-kırmızılı ekibin A Grubu 5’inci hafta maçında konuk ettiği Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maçta Hakim Ziyech, 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’inde yer aldı. Faslı futbolcu ayrıca "haftanın oyuncusu" ödülü için de aday gösterildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i şu şekilde: "Gregor Kobel - Joao Cancelo, Mikola Matviyenko, Lewin Blum, Phil Foden, Joao Mario, Jude Bellingham, Hakim Ziyech, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Ciro Immobile."

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#Galatasaray#Hakim Ziyech#Şampiyonlar Ligi

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