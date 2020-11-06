Hakeme vize alamadık, Arsenal-Molde maçında Bulgar yardımcı gönderdik

Şampiyonlar Ligi’nde geçen hafta Sevilla-Rennes ve Krasnodar-Chelsea maçlarında görev yapan Cüneyt Çakır ve Ali Palabıyık’ın gururunu yaşarken, iki hakemimizin maçlarındaki VAR koltuklarının yabancılara bırakılma nedenlerini ve üzüntüsünü paylaşmıştım.

Mürekkep daha kurumamıştı ki TFF sayfasında yeni bir haber dikkat çekti: “FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, İngiltere’nin Arsenal ile Norveç’in Molde takımları arasında 5 Kasım 2020 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Londra'daki Emirates Stadı’nda saat 23.00’teki müsabakada Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Martin Margaritov yapacak. Müsabakanın 4, hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.” Evet yanlış okumadınız, düşünün ki Türkiye’nin gelecek vadeden FIFA kokartlı hakemlerinden Halil Umut Meler, UEFA tarafından Avrupa Ligi’nde Arsenal gibi bir devin maçında görevlendirilecek; ancak yurdumun 10 kişilik FIFA yardımcı hakem kadrosundan sadece 1’ini bu maça götürebilecek; diğer yardımcı hakem Bulgaristan’dan gelecek!

MHK'YA SORUMLARIM VE NAÇİZANE CEVAPLARIM

SORU: Halil Umut Meler’in kariyeri adına bu önemli maçına ülkemizde 10 FIFA yardımcı hakem varken neden Bulgar yardımcı verildi?

· CEVAP: Bu maç için ülkemizden görevlendirilen FIFA yardımcı hakemin Covid-19 testi pozitif çıktı.

SORU: Geçmiş olsun. Süper Lig’de pek çok hakem ve yardımcı, son dönemde Covid-19 pozitif çıkarken Halil Umut Meler’in ekibi için bu risk göz önünde bulundurularak alternatif yardımcılar planlanmamış mı? Diğer 9 yardımcıdan birisine neden verilmemiş?

· CEVAP: Düşünülmemiş, çünkü bir kısmında Covid-19 sıkıntısı var, bir kısmının da İngiltere vizesi yok.

SORU: Bir saniye, Covid-19 olanları anladım da vize yok ne demek?

· CEVAP: Yardımcıların pek çoğunun İngiltere vizesi yok.

1 GÜNDE BİLE VİZE VAR

SORU: 2014’ten bu yana her sene İngiltere’ye gidiyorum. Vizeniz olmasa da Priority Visa (maksimum 5 günde vize/220 pound) veya Super Priority Visa (24 saatte vize/1000 pound) seçenekleri mevcut. 5 günde verilenden almışlığım da var. UEFA’dan tebligat, maç tarihinden 10 gün öncesinde geliyor. MHK’nın ve Hakem İşleri Müdürlüğü’nün hakemlerine İngiltere vizesi alabilmesi için bu iki hızlı alternatife yeterince vakti ve 1 günde bile alma şansı var. Covid-19 testleri negatif olduğu sürece, UEFA görevlisi olarak gidildiğinden ret söz konusu değil. Peki MHK ve Hakem İşleri Müdürlüğü, bu parayı TFF’ye harcatmak istemeyip hali hazırda İngiltere vizesi olanları mı göndermek istemiş yoksa ilgilenmek mi istememiş? · C

CEVAP: Yok artık, bu kısmına inanmak istemiyorum. Başka soru ile kendi kendime cevap arayayım.

SORU: Peki konu para değilse o zaman ihmal mi, özensizlik mi, ilgisizlik mi? Hem Türk hakemliğinin Avrupa’da temsili hem de görev alacak Türk yardımcı hakemin böyle özel gecedeki maddi/manevi zararının faturasını kime keseceğiz?

CEVAP: Yok artık, UEFA’nın üst düzey organizasyonları için MHK ve Hakem İşleri Müdürlüğü özensiz, ilgisiz ve ihmalkar olacak değildir.

SORU: TFF’nin acaba MHK’ya böyle durumlar için daha önceden “Bize ekstra masraf çıkarmayın” gibi bir telkini mi olmuştur? Pound 11 liraya yükseldiğinden 1000 pound (11 bin TL) vermek istememiş olabilirler mi?

CEVAP: Yok artık, tahmin etmiyorum. 10 yardımcıdan biri olsam ve bundan dolayı Arsenal maçına çıkamayacağımı duysam cebimden bile verir, anlık borç bile bulurum. Başka soru ile kendi

BULGAR HAKEME PİYANGO ÇEKTİ

SORU: Bir Türk hakemin, Süper Lig’de aşina olduğu 9 FIFA yardımcı hakemden birisiyle kafası rahat şekilde maçına odaklanması gerekirken, piyangodan çıkan bir Bulgar hakemle maça çıkmasının ana nedeni vize ücreti mi ilgisizlik mi?

CEVAP: Yok artık, bu kısmına inanmak istemiyorum. Başka soru ile kendi kendime cevap arayayım.

SORU: Dünya kupaları, Şampiyonlar Ligi finali gören yardımcılarımız Bahattin Duran ve Tarık Ongun’a bile TFF’nin aldığı İngiltere vizesi yok mu yani? Halil Umut Meler’e onlardan birinin dahi verilemediğini düşünmek tüyler ürpertici değil mi?

CEVAP: Yok artık, bu kısmına da inanmak istemiyorum. Başka soru ile kendi kendime cevap arayayım.

SORU: İngiltere’de 1 Kasım’da alınan ve 5 Kasım’da (maç günü) uygulamaya başlanan karantina kararının konuyla ilgisi var mı?

CEVAP: Hayır çünkü karantina kararından önce hem vize işlemi bitebilirdi hem de ilgisi yok. Karantina ülkeye girişi yasaklamıyor. Öyle olsa Halil Umut Meler ve İbrahim Çağlar Uyarcan da, hatta yeni dostumuz Margaritov da gidemez. Premier Lig dahi karantina süresince devam edecek. Başka soru ile kendi kendime cevap arayayım.

SORU: 7’si hakem, 10’u yardımcı olmak üzere 17 FIFA kokartlı hakemimiz var. Hepsinin en az 1 sene geçerli Schengen ve İngiltere vizelerinin sezon başında alınıp her daim hazır bulunması kurumsallığın, öngörünün, tedbirin temel gereği. UEFA’dan ne zaman ve hangi ülkeye maç geleceğini kim bilebilir? Neden son dakikaya bırakılır? Bütçesi ne kadar tutabilir ki? Koca TFF, MHK, Hakem İşleri bundan kaçmıyordur değil mi?

CEVAP: Yok artık buna da inanmak istemiyorum. Daha da soru sormuyorum.

NEREDEN BAKSANIZ TUTARSIZLIK

TFF’nin internet sitesindeki haberi gördüğüm andan itibaren şaşkınım açıkçası. Türk hakemliği adına skandal olayın acilen soruşturulması gerekmekte. Bu skandalda aslan payı olanlar konusunda da gereğinin yapılmasını bekliyorum. Türk hakemliğinin imajının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası futbol arenasında temsil onurunun ne parasal tasarrufu, ne ihmali, ne de özensizliği asla kabul edilemez.