Hakem Benoit Bastien, Ajax maçında Beşiktaş'ın golünü yedi

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Murat Fevzi TANIRLI - Beşiktaş, eksiklerine rağmen Ajax önünde mümkün olduğunca oyunun içinde kalırken, 61. dakikada Kenan Karaman ile fileleri havalandırdı. Ancak hakem verdiği kararla büyük skandala imza attı. Kenan Karaman ve Ajax’lı Jurrien Timber arasında ceza sahasının hemen dışında yaşanan pozisyonda Benoit Bastien, aksiyonun bitmesini beklemeden hemen düdüğünü çaldı. Böylece golle sonuçlanan pozisyon öncesinde faul olup olmadığına VAR’da bakılma imkanı da kalmadı.

SADECE 3 MAÇ YÖNETTİ

Fransa’da bu sezon sadece 3 maçta görev yapan Bastien’in Fenerbahçe- HJK Helsinki, Türkiye-Karadağ karşılaşmasından sonra dün de

Beşiktaş müsabakasını yönetmesi dikkat çekti. Hollandalı Eski futbolcu Rafael van der Vaart da “Dürüst olmak gerekirse, pozisyonda faul göremedim” dedi. Ayrıca Frankfurt-F. Bahçe maçının tartışılan VAR’ı Massimiliano İrrati dün de kenardaydı.

GOLÜN İPTALİ HATALI KARAR

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Johan Cruyff Arena’da maalesef Beşiktaş aleyhine verilmiş hatalı bir karar izledik. Fransız hakem Benoit Bastien, 61. dakikada gelişen atakta Kenan Karaman tam topa vurmadan önce düdüğünü çaldı. Pozisyon faul olmamakla birlikte, hakem Bastien vuruştan hemen önce düdük çalarak VAR masasında görevli Massimiliano İrrati’nin müdahale şansını da ortadan kaldırdı! Halbuki, vuruşa izin verip gol olduktan sonra bile faul çalsa, VAR ile kontrol aşamasında hakemi belki tekrar izlemeye davet edebilirdi. Hatalı karar oldu.