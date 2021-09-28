Ajax 2-0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fransız hakemden skandal karar Beşiktaş golü buldu ama...Fransız hakemden skandal karar! Beşiktaş golü buldu ama...#Beşiktaş
İnsanları virüse açık hale getiren soru Son durumu açıklarken gündeme getirdiİnsanları virüse açık hale getiren soru! Son durumu açıklarken gündeme getirdi#Koronavirüs
Ajax-Beşiktaş maçında tarihe geçen detay Sergen Yalçının tercihi...Ajax-Beşiktaş maçında tarihe geçen detay! Sergen Yalçın'ın tercihi...#Şampiyonlar Ligi
Kartal direnemedi Hollandada iki gollü maç...Kartal direnemedi! Hollanda'da iki gollü maç...#Şampiyonlar Ligi
Kalını duygulandıran an Kelimeler boğazına düğümlendiKalın'ı duygulandıran an! Kelimeler boğazına düğümlendi#İbrahim Kalın
ABDde Afganistan çatlağı: Beyaz Saray Pentagonu yalanladıABD'de Afganistan çatlağı: Beyaz Saray Pentagon'u yalanladı#ABD
2-0 sonrası Sergen Yalçın: Sevindirici olan şey...2-0 sonrası Sergen Yalçın: Sevindirici olan şey...#Sergen Yalçın
Meslektaşını katleden doktor hakkında flaş kararMeslektaşını katleden doktor hakkında flaş karar#Doktor
İstanbul Filarmonideki taciz iddiası Atilla Tuna açıklama yaptı, Dilacan yanıt verdiİstanbul Filarmoni'deki taciz iddiası! Atilla Tuna açıklama yaptı, Dilacan yanıt verdi#Taciz
Avcılarda akılalmaz olay Halkın sağlığını hiçe saydılarAvcılarda akılalmaz olay! Halkın sağlığını hiçe saydılar#Avcılar
Cumhurbaşkanı Erdoğandan TURKOVAC mesajı: Seri üretime geçireceğizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKOVAC mesajı: Seri üretime geçireceğiz#Turkovac
Büyüme, enflasyon, faiz kararı, rezervler... Kavcıoğlundan önemli açıklamalarBüyüme, enflasyon, faiz kararı, rezervler... Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar#Merkez Bankası
Bir anda ortaya çıktı... Görenler dehşete düştü Boğulan kız şehrin kâbusu olduBir anda ortaya çıktı... Görenler dehşete düştü 'Boğulan kız' şehrin kâbusu oldu!#İspanya
Dünya bu sözlerle sarsıldı: Tek şansımız vardı... KaçırdıkDünya bu sözlerle sarsıldı: Tek şansımız vardı... Kaçırdık!#Koronavirüs
Açık evlilik itirafı: Başlarda tek eşliydik, ama öyle gitmediAçık evlilik itirafı: Başlarda tek eşliydik, ama öyle gitmedi#Will Smith
HABERLERSpor Arena Haberleri

Ajax 2-0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)

#Şampiyonlar Ligi#Beşiktaş#Ajax
Ajax 2-0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'a 2-0 mağlup oldu.

Ajax - Beşiktaş maçından öne çıkan fotoğraflarAjax - Beşiktaş maçından öne çıkan fotoğraflar
Ajax - Beşiktaş maçından öne çıkan fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Ajax ile Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan maçı Ajax 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 17. dakikada Steven Berghuis ve 43. dakikada Sebastien Haller kaydetti.

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin 10. dakikadaki şutunda top direkten döndü, Kenan Karaman'ın 62. dakikada attığı gol ise hakem Benoit Bastien'in faul düdüğü sebebiyle geçerlilik kazanmadı.

Son dakika: Ajax - Beşiktaş maçında Fransız hakemden skandal karar Top ağlara gitti ama...

İlgili Haber:Son dakika: Ajax - Beşiktaş maçında Fransız hakemden skandal karar! Top ağlara gitti ama...

Bu sonucun ardından Ajax puanını 6'ya çıkardı. Beşiktaş ise ikinci haftayı da puansız tamamladı.

 

Stat: Johan Cruyff Arena
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)
Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony (Dk. 71 Neres), Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis (Dk. 72 Klaassen)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Gökhan Töre), Josef, Salih Uçan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Batshuayi, Can Bozdoğan, N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş (Dk. 73 Berkay Vardar)
Goller: Dk. 17 Berghuis, Dk. 43 Haller (Ajax)
Sarı kartlar: Dk. 63 Murat Şahin (Yardımcı antrenör), Dk. 75 Can Bozdoğan, Dk. 90 2 Batshuayi (Beşiktaş)

Son dakika: Ajax-Beşiktaş maçında tarihe geçen detay Sergen Yalçının tercihi...

İlgili Haber:Son dakika: Ajax-Beşiktaş maçında tarihe geçen detay! Sergen Yalçın'ın tercihi...

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

Haberin Devamı

10. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve Ajax savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
12. dakikada Ajax'lı futbolcu Antony'nin ceza sahası içinden şutunda, top direğin yanından dışarı çıktı.
17. dakikada Berghuis'in attığı golle Ajax 1-0 öne geçti.
38. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında, Haller topa dokundu ancak kaleci Ersin gole izin vermedi.
43. dakikada Berghuis'in sağ kanattan verdiği pası ceza sahasında alan Haller ön direkte topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu 2-0 yaptı.
Müsabakanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakika Can Bozdoğan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.
66. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Oğuzhan Özyakup'un şutunda, Pasveer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada Haller'in kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.
87. dakikada Neres'in ceza sahası yayı içinden sert şutunda, Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Beşiktaş#Ajax