Ajax 2-0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)

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Ajax ile Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan maçı Ajax 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 17. dakikada Steven Berghuis ve 43. dakikada Sebastien Haller kaydetti.

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin 10. dakikadaki şutunda top direkten döndü, Kenan Karaman'ın 62. dakikada attığı gol ise hakem Benoit Bastien'in faul düdüğü sebebiyle geçerlilik kazanmadı.

Bu sonucun ardından Ajax puanını 6'ya çıkardı. Beşiktaş ise ikinci haftayı da puansız tamamladı.

Stat: Johan Cruyff Arena

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)

Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony (Dk. 71 Neres), Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis (Dk. 72 Klaassen)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Gökhan Töre), Josef, Salih Uçan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Batshuayi, Can Bozdoğan, N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş (Dk. 73 Berkay Vardar)

Goller: Dk. 17 Berghuis, Dk. 43 Haller (Ajax)

Sarı kartlar: Dk. 63 Murat Şahin (Yardımcı antrenör), Dk. 75 Can Bozdoğan, Dk. 90 2 Batshuayi (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

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10. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve Ajax savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada Ajax'lı futbolcu Antony'nin ceza sahası içinden şutunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Berghuis'in attığı golle Ajax 1-0 öne geçti.

38. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında, Haller topa dokundu ancak kaleci Ersin gole izin vermedi.

43. dakikada Berghuis'in sağ kanattan verdiği pası ceza sahasında alan Haller ön direkte topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu 2-0 yaptı.

Müsabakanın ilk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakika Can Bozdoğan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

66. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Oğuzhan Özyakup'un şutunda, Pasveer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Haller'in kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

87. dakikada Neres'in ceza sahası yayı içinden sert şutunda, Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.