Son dakika: Ajax-Beşiktaş maçında tarihe geçen detay! Sergen Yalçın'ın tercihi...

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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaştı. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Johan Cruyff Arena’da TSİ19.45’ta başlayan maçta Fransa Futbol Federasyonu’ndan Benoit Bastien düdük çaldı. Bastien’in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılamanın kadrosunu 12 futbolcunun eksik olduğu ortamda zorunlu kararlar alarak kurdu. Kaleci tercihini Ersin’den yana kullanan Sergen Yalçın, defansın sağında Rosier solunda Umut Meraş’ı oynatırken stoperde dün basın toplantısında söylediği gibi N’Sakala ve Serdar’a görev verdi. Orta sahada Josef-Kenan-Salih-Can ve Rıdvan’ı oynatan Yalçın, santrforda Batshuayi’i sahaya sürdü.

N’SAKALA BU KEZ STOPERDE

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Beşiktaş’ta sakat futbolcuların çokluğundan dolayı kadroda mecburi değişiklikler yapıldı. Son lig maçında cezalı olan Rosier ve joker olarak sağ bekte de oynayan Necip’in sakatlığından dolayı N’Sakala’yı sağ bekte oynatan teknik direktör Sergen Yalçın, Kongolu sol beki bu kez stoperde oynattı. Siyah-beyazlılarda stoperler Vida ve Welinton sakat, Montero da Covid 19.Geniş kadroda stoperde de oynayabilen Necip, Mehmet Topal ve Atiba da sakat futbolcular arasında.

İLK 11'DE 3 SOL BEK VAR

Beşiktaş’ın Ajax on birinde 3 sol bek birden bulunuyor. Bu futbolculardan sadece Umut Meraş gerçek mevkisinde oynarken, N’Sakala stoperde görev yapıyor. Rıdvan Yılmaz ise teknik direktör Sergen Yalçın tarafından orta sahada sol önde tercih edildi.

YEDEKLERDE SADECE 2 A TAKIM OYUNCUSU BULUNUYOR

Beşiktaş, eksik futbolcu sayısının 12 olmasında dolayı Hollanda’ya 3’ü altyapı, 2’si kaleci olmak üzere 17 futbolcuyla gelmişti. On bir oluşturulduktan sonra yedek kulübesinde A Takım seviyesinde sadece Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup yer aldı. Kulübedeki diğer 4 isim altyapıdan Berkay, Ege ve Emirhan ile yedek kaleci Mert Günok oldu.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE BİR İLK! EN GENÇ İLK 11

Opta verilerine göre Beşiktaş'ın Ajax karşısına çıktığı ilk 11, 25 yaş 105 gün ortalamayla Siyah-beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi tarihinde sahaya çıktığı en genç ilk 11 olarak kayıtlara geçti.

KIRILMA ANI: BATSHUAYI DİREĞE TAKILDI

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Ajax karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Beşiktaş adına maçın kırılma anı 10. dakikada yaşandı. Kenan Karaman'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Michy Batshuayi'nin vuruşunda top uzak direkten döndü.

İLK YARI İSTATİSTİKLERİNDE BÜYÜK FARK

İlk 45 dakikayı 2-0 geride kapatan Beşiktaş, istatistiklerde de rakibinin çok gerisinde kaldı. Ajax ilk yarıda 5'i isabetli 16 şut çekti. Beşiktaş ise 1 isabetsiz şut çekebildi. Gol beklentisinde Ajax 2.42'yi bulurken Beşiktaş'ın gol beklentisi 0.38 olarak verildi. Ajax oyuncuları Beşiktaş ceza alanında 31 kez topla buluştu, Beşiktaşlı oyuncular ise yalonızca 1 kez rakip ceza alanında topla buluşabildi. İlk yarının topla oynama oranı ise %73'e %27 Ajax lehine gelişti.

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JOHAN CRUYFF STADI TAMAMEN DOLDU

Karşılaşmanın oynandığı Johan Cruyff Stadı tamamen doldu. Hollanda kulübü günler öncesinden açıklama yaparak maçın biletlerinin tamamen satıldığını ilan etmişti. Hollanda’da yaşayan ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünün büyük bölümünü doldurdu.

YÖNETİMDEN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş yönetimi takıma destek olmak için geniş bir katılımla Amsterdam’a geldi ve stattaki yerini aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Kemal Erdoğan, Fatih Avşar ve Fırat Fidan karşılaşmayı yerinden takip eden isimler oldu.

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