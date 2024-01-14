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Hakan Çalhanoğlu 2 golle coştu, Inter serisini 14 maça çıkardı

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#Inter#Serie A#Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu 2 golle coştu, Inter serisini 14 maça çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 00:55

İtalya Serie A'da Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta Monza'yı 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

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İtalya Serie A'nın 20. haftasında lider Inter, deplasmanda karşılaştığı Monza'yı 5-1 mağlup etti.

Monza'yı 5 golle geçerek yenilmezlik serisini sürdüren Inter'de Hakan Çalhanoğlu, 2 gol birden atarak galibiyette önemli bir katkı yaptı.

Maçın 12’nci dakikasında kazanılan penaltıda hata yapmayan 29 yaşındaki oyuncu, 60’ıncı dakika bir kez daha ağları sarstı ve bu sezon ligdeki 9’uncu toplamda ise 10’uncu golünü kaydetti. Inter’in maçtaki diğer gollerinin altına ise 14’üncü ve penaltıdan 84’üncü dakikalarda Lautaro Martinez, 88’inci dakikada ise Marcus Thuram imzasını attı. Monza’nın tek golü ise Matteo Pessina’dan geldi.

Ev sahibi takımda Palladino ise 59’uncu dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde 14 maçtır yenilmeyen Inter, puanını 51 yaptı ve zirvedeki yerini korudu. Monza ise 25 puanda kaldı.

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ÇALHANOĞLU GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Monza'yı 5 golle geçtiği maçta 2 gol atarak bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti.

Bu sezon Inter'de 3 de asist katkısı yapan Hakan, 23 maçta toplam 11 gole direkt etki etti.

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#Inter#Serie A#Hakan Çalhanoğlu

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