Haaland için akılalmaz iddia! Menajeri açıkladı

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Manchester City'nin yaz transfer döneminde serbest kalma bedelini ödeyerek Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Erling Haaland yeni takımında henüz ikinci ayında kırılmadık rekor bırakmadı.

Premier Lig tarihinde 3 hat-trick sayısına en hızlı ulaşan futbolcu olan Haaland, üst üste üç iç saha maçında hat-trick yaparak da bir ilki başarmıştı.

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14 MAÇTA 20 GOL! DEVLER LİGİ'Nİ DE SALLIYOR

Manchester City formasıyla toplam 14 resmi maça çıkan 22 yaşındaki Haaland, toplamda 20 gole ulaşmış durumda. Ligde 10 maçta 15 gol atan Norveçli golcü, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta 5 gole imza attı.

"2024 YILINDA 200 MİLYON EUROYA SERBEST KALIR"

Dortmund'daki sözleşmesinde yer alan özel madde sayesinde piyasa koşullarına göre ucuza (60 milyon euro) Manchester City'ye imza atan Haaland'ın City'deki sözleşmesinde de benzer bir madde bulunduğu iddia edilmişti. İngiliz basınında çıkan haberlere göre 2024 yazında Haaland'ın sözleşmesinde bulunan 200 milyon euroluk çıkış maddesi aktif olacak ve bu bedeli getiren kulüp Norveçli yıldızı transfer edebilecek.

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HAALAND'IN MENAJERİNDEN 1 MİLYAR STERLİN İDDİASI

Premier Lig'de sergilediği performans sonrası Erling Haaland'ın piyasa değeriyle ilgili çeşiyli yorumlar yapılırken bu yorumlara Norveçli yıldızın menajeri Rafaela Pimenta da dahil oldu.

Sky Sport İtalya'ya bir röportaj veren Pimenta, Haaland'ın 1 milyar sterlin bonservis ödenene ilk oyuncu olacağını iddia etti.

Röportajda Haaland'ın bonservisi için tereddüt etmeden "1 milyar sterlin" diyen Pimenta; "Futbol, imaj, sponsorluk değerlerini düşündüğünüzde bu rakam kesinlikle olacaktır. Haaland'ın bu rakama ulaşan ilk futbolcu olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER CITY'YE 'YENİ SÖZLEŞME' MESAJI

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Haaland'ın menajeri Pimenta ayrıca Manchester City'nin oyuncusuyla yeni sözleşme yapıp yapmayacağı yönündeki soruya; "Öyle umuyorum. Bugün bunu konuşmak isterlerse, mutlu oluruz. Neden olmasın ki?" yanıtını verdi.

Haaland'ın Manchester City ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak 2024'te aktif olacağı iddia edilen 200 milyon euroluk çıkış maddesi sebebiyle taraflar yeni bir sözleşme için masaya oturabilir.

MINO RAIOLA'NIN MİLYARLARCA DOLARLIK ŞİRKETİNİN BAŞINA GEÇTİ

Erling Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden dünyaca ünlü menajer Mino Raiola'nın ardından milyarlarca dolarlık menajerlik şirketinin başına geçti.

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Son yıllarda Raiola'nın sağ kolu olan Brezilyalı Pimenta, şirketin büyümesinde büyük bir rol oynamıştı. 90'ların ortası ve 2000'lerin başlarında futboldan uzak bir şekilde Brezilya Başkanı Fernando Henrique Cardoso'nun ekibinin bir parçası olan Pimenta, Raiola ile Brezilya'da tanışmıştı.

Pogba'nın ikinci annesi

Raiola ile tanışmasının ardından İtalyan menajerin şirketlerinden birinde çalışmak için Monte Carlo'ya taşınan Pimenta, söz konusu şirkette hisseye de sahip olmuştu. Haaland, Pogba, Ibrahimovic, De Ligt, Donnarumma, Matuidi, Verratti, Balotelli, Mazraoui, Lozano ve De Vrij gibi çok sayıda oyuncuyla çalışan şirketin başına geçen Pimenta, Raiola ile 18 yıl birlikte çalışmıştı.

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Paul Pogba için çekilen belgeselinin ilk bölümünde önemine değinilen Pimenta, Paul Pogba'dan büyük övgü almıştı.

Pimenta'nın ikinci bir anne gibi olduğunu belirten Pogba, Brezilyalı'nın kendisiyle annesiymiş gibi ilgilendiğini söylemiş ve Pimenta'yı çalışan annesi olarak nitelendirmişti.