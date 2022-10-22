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Galatasaray'da Okan Buruk yeniden 'değişim' dedi

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasarayda Okan Buruk yeniden değişim dedi
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 07:00

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayseri’de bekleneni veremeyen isimleri kızağa çekecek. Midtsjö’yü kulübeye gönderip, iki haftadır yedek bıraktığı Oliveira’ya şans verecek olan Okan Buruk, Kastamonu maçının yıldızı Rashica’yı da Alanya karşısında ilk 11’de oynatacak.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen hafta Kayseri’de kötü bir oyun sergileyip 2-1 mağlup olan kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Kazımcan’dan oluşan savunmayı aynen muhafaza edecek olan Buruk, yarın oynanacak Alanyaspor maçında orta sahanın göbeğinde ve kanatlarda değişime gidecek. Buruk, Kayseri maçında etkisiz kalan Midtstjö’yü kulübeye çekip iki haftadır yedek bıraktığı Oliveira’yı yeniden 11’e alacak.

KEREM YOK YUNUS YA DA BARIŞ ALPER

Portekizli futbolcu, Torreira ile birlikte göbekte forma giyecek. 8+3 kuralına uygun bir kadro belirlemesi gereken Buruk’un Abdülkerim ve Kazımcan’dan sonra tercih edeceği 3. yerli oyuncu Yunus ve Barış Alper’den biri olacak. Kastamonuspor maçının yıldızı Rashica da bu hafta ilk 11’de olacak. Buruk, santrforda da yine İcardi’yi görevlendirecek.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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