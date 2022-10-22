Dünya futbolu yasta! 32 yaşındaki futbolcu Masato Kudo hayatını kaybetti

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Japonya 3. Lig ekibi Tegevajaro Miyazaki, bir dönem Japonya Milli Takımında da oynayan 32 yaşındaki futbolcusu Masato Kudo'nun geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı.

HİDROSEFALİ TEŞHİSİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Masato Kudo, 3 Ekim günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, deneyimli futbolcuya beyinde sıvı birikmesi olarak bilinen hidrosefali teşhisi konulmuştu. 11 Ekim günü ameliyata alınan Kudo, operasyon sonrası durumunun kötüye gitmesi sebebiyle yoğun bakıma alındı. Masato Kudo, yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KAHRAMANLIĞINI ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima, Kudo'nun ölümü sonrası yaptığı açıklamada; "Onu, Kashiwa'nın genç takımında Tatsuma Yoshida (Ventforet Kofu'nun şu anki menajeri) tarafından çalıştırıldığında fark etmiştim. Doğu Asya Kupası'ndaki ilk şampiyonluğumuza katkıda bulunan kahramanlığını asla unutmayacağım birisiydi. Vefat etmesi inanılmaz derecede acımasız. Ailesinin, takım arkadaşlarının ve destekçilerinin neler hissettiğini düşündüğümde kelimelerim tükeniyor." dedi.

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MLS'TE OYNARKEN BEYİN SARSINTISI GEÇİRMİŞTİ

2016 yılında MLS için ülkesinden ilk kez ayrılan Kudo, sezona iyi başlamasına rağmen yaşadığı korkunç sakatlık sebebiyle bu kariyerine uzun süre devam edemedi. Vancouver Whitecaps forması giyerken rakip kaleciyle çarpışan Kudo beyin sarsıntısı geçirmiş, yere düşmesinin şiddetiyle de çenesini kırmıştı. Kudo, geçirdiği ameliyat sonrası futbola geri dönmüştü.

MLS, AVUSTRALYA VE JAPONYA'DA ANILDI

Masato Kudo'nun ölümü sebebiyle MLS ekiplerince sosyal medyadan anıldı. Avustralya ve Japonya'da ise maçlar öncesi Kudo anısına saygı duruşu yapıldı.

Masato Kudo kimdir?

6 Mayıs 1990'da Tokyo'da dünyaya gelen Kudo, 2011-2013 yılları arasında Kashiwa Reysol ile Japonya 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. 2016'da MLS ekibi Vencouver'a transfer olan Kudo, Sanfrecce Hiroshima formasıyla ülkesine geri döndü. 2020/21 sezonunda Avustralya'da Brisbane Roar forması giyen Kudo son olarak bu yılın başında 3. lig ekibi Tegevajaro Miyazaki'ye imza attı.

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Santrfor olan Kudo, kulüp kariyerinde çıktığı toplam 389 maçta 116 gol atıp 33 asist yaptı. 32 yaşında hayata gözlerini yuman Masato Kudo, 4 kez de Japonya Milli Takımı'nın formasını giydi.

32 yaşında hayatını kaybeden Kudo evli ve iki kız babasıydı.