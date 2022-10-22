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Son dakika: Ryan Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti! Feghouli sonrası...

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#Galatasaray#Ryan Babel#FIFA
Son dakika: Ryan Babel Galatasarayı FIFAya şikayet etti Feghouli sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 10:30

Galatasaray'ın eski yıldızları kulübü FIFA'ya şikayet etmeye devam ediyor. Sofiane Feghouli'nin ardından Ryan Babel de Sarı-kırmızılı kulüpteki alacakları için FIFA'ya başvurdu.

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Sofiane Feghouli'nin ardından Ryan Babel de Galatasaray'daki alacakları için harekete geçti. Ajansspor'un haberine göre Hollandalı yıldız, 1.3 milyon euroluk alacaklarını faiziyle birlikte temin etmek için FIFA'ya başvurdu.

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Galatasaray'da 100 maça çıktı

Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen Ryan Babel, 2019/20 sezonu başında bedelsiz olarak Galatasaray'a gelmişti. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 100 maça çıkan Hollandalı oyuncu 17 gol atıp 8 de asist yapmıştı. Galatasaray ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Babel şu anda 1. Lig ekibi Eyüpspor'da forma giyiyor.

Feghouli de FIFA'ya gitmişti

Galatasaray'da sözleşmesi geçen sezon biten ve takımdan ayrıldıktan sonra kendisine kulüp bulamayan Sofiane Feghouli de alacakları için FIFA'ya gitmişti.

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Kendisine gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan Cezayirli futbolcu; "Ailem, kulübü içtenlikle seviyorum ve taraftarın önünde oynamayı sevdim. Kalıcı anılar edindim. Futbol benim tutkum ve mesleğim. 5 sezondur gecikmeleri kabul ettim. Hakkım olan için talepte bulundum. Kimseden çalmadım ve faiz talep etmedim. Birlikte iki kupa kazandık, saygı devam etmeli." ifadelerini kullanmıştı.

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