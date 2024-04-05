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Güney Afrika'da akıllara durgunluk veren olay! Fidye için kaçırılan genç futbolcu vurularak öldürüldü...

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#Güney Afrika#Luke Fleurs#Kaiser Chiefs
Güney Afrikada akıllara durgunluk veren olay Fidye için kaçırılan genç futbolcu vurularak öldürüldü...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 10:29

Güney Afrika Ligi ekiplerinden Kaizer Chiefs'in savunma oyuncusu Luke Fleurs, fidye için kaçırıldı ve trajik bir şekilde vurularak hayatını kaybetti.

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Güney Afrika futbolu, yaşanan ölümle adeta sarsıldı. Ülkenin en üst liginde yer alan takımlardan olan Kaizer Chiefs'in savunma oyuncusu Luke Fleurs akıllara durgunluk veren bir olay sonrası hayatını kaybetti.

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FİDYE İÇİN KAÇIRILDI

24 yaşındaki futbolcu, çeteler tarafından fidye için kaçırıldı. Oyuncunun yakınları, durumu polise bildirdi ve beklemeye başladı.

Güney Afrikada akıllara durgunluk veren olay Fidye için kaçırılan genç futbolcu vurularak öldürüldü...

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Polis müdahalesinin beklendiği anda genç futbolcu silahla vurularak öldürüldü.

Kaizer Chiefs kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Luke Fleurs'un dün gece Johannesburg'da meydana gelen bir kaçırma olayında trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle duyuruyoruz. Düşüncelerimizle dualarımız bu zor zamanda ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte. Polis konuyu soruşturuyor ve daha detaylı açıklama ilerleyen günlerde yapılacak." ifadelerini kullandı.

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Fleurs, Güney Afrika Milli Takımı ile Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda boy göstermişti.

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#Güney Afrika#Luke Fleurs#Kaiser Chiefs

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