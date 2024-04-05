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Galatasaray'dan Süper Kupa kararı! Yönetimden prim hamlesi...

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#Galatasaray#Süper Kupa#Fenerbahçe
Galatasaraydan Süper Kupa kararı Yönetimden prim hamlesi...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 09:59

Hatayspor engelini aşan ve şampiyonluk yolunda bir adım daha atan Galatasaray'da gözler Süper Kupa'ya çevrildi. Teknik heyet özel hazırlanıyor, yönetim prim açıklıyor, Sarı-Kırmızılılar Süper Kupa'ya 90 dakika oynanacak gözüyle bakıyor.

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Gözlerin Süper Kupa'ya çevrildiği Galatasaray'da gündemden ve Fenerbahçe’nin aldığı kararlardan bağımsız tam bir konsantrasyon havası var. Teknik heyet, maç 90 dakika boyunca oynanacakmış gibi hazırlıklarını yapıyor.

YÖNETİMDEN PRİM KARARI

Hatayspor karşısında tek golle kazanarak rakibiyle arasındaki farkı koruyan Galatasaray’da rota Süper Kupa’ya döndü. Şanlıurfa’da oynanacak olan müsabaka öncesi takımda büyük bir kenetlenme var.

Fanatik'in haberine göre; Okan Buruk ve ekibi, oyuncularını bu karşılaşma 90 dakika boyunca oynanacakmış gibi hazırlıyor. Fenerbahçe’nin aldığı kararlardan ya da oluşan gündemden takımının etkilenmesini istemeyen Sarı-Kırmızılılar’da hatta yönetim normal bir Süper Kupa Finali gibi oyunculara prim açıklayacak.

Herhangi bir eksiği bulunmayan ve müsabakanın hazırlıklarını tam kadro bir şekilde sürdüren Aslan’da Okan Buruk da dünkü idman öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda ‘tam motivasyon’ vurgusunda bulundu.

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Lige dair konsantrasyonun da ortaya çıkan gündemle dağılmamasını isteyen tecrübeli çalıştırıcının oynanmamasına kesin gözle bakılan Süper Kupa Finali’ne dair taktik çalışmalar dahi yaptırdığı bildirildi.

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#Galatasaray#Süper Kupa#Fenerbahçe

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