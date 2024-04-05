Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından Fernando Santos'a ağır eleştiri: 'Eski kafalı bir hoca!' | 'Aklı hala 2010'daki Yunanistan'da'

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Rams Başakşehir ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, siyah - beyazlıların kazanamama serisi 4 maça çıktı.

Yazarlarımız Güntekin Onay ve Uğur Meleke, Başakşehir - Beşiktaş maçını köşelerinde mercek altına aldı.

Güntekin Onay: Santos eski kafalı bir hoca!

Beşiktaş gibi bir takım sahada Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Ernest Muci ve Gedson Fernandes gibi oyuncular varken bu kadar basit ve fazla top kaybıyla oynamaz. Oynayamaz. Yaklaşık 100 dakika oynanan bir maçta siyah beyazlılar sadece 169 isabetli pas yapabildi. Omar Colley ile skor avantajını eline geçirdikten sonra oyunun kontrolünün tamamen Başakşehir’e geçmesi; Beşiktaş’ın dakikalar ilerledikçe daha da defansifleşmesi beraberlik golünü kaçınılmaz kıldı.

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SANTOS ESKi KAFALI BiR HOCA

Fernando Santos ne yazık ki eski kafalı bir teknik adam... 10 kişilik bir blok halinde savunma ve hücum yapmak yerine öndekiler ve arkadakiler tarzı eski moda bir oyun anlayışla Beşiktaş’ı çağın gerisinde bir tarza sürüklüyor.

Fazla hücumcuyla ofansif oynanır, fazla savunmacıyla iyi savunma yapılır diye bir şey günümüz futbolunda yok. Ben Beşiktaş’ın uzun yıllardır çok kötü futbol oynadığı maçlar gördüm ancak atak devamlılığından ve pas kalitesinden bu kadar yoksun olduğuna hiç tanıklık etmedim.

BEŞiKTAŞ BÖYLE OYNAMAMALI

İkinci yarıda Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal çıktıktan sonra top rakip yarı sahada hiç kalmadı. Başakşehir’in %71 topa sahip olarak oynadığının da altını çizersek Beşiktaş’ın saha içinde ne kadar çok acı çektiğini de ortaya koyabiliriz. Ayrıca bu oran ikinci yarıda %73’e 27 olarak Başakşehir lehine idi.

Beşiktaş gibi büyük bir kulüp bu kadro kalitesiyle böyle bir futbol oynamaz. Ligde zaten 3’üncülük iddiası dışında üzerinde herhangi bir baskı yokken Portekizli teknik adamın seçtiği bu oyunu bundan sonra değiştirmesini de beklemek iyimserlik olur. Santos geleli 3 ay oldu ve oyun gelişmiyor, umut vermiyor.

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Uğur Meleke: Santos Yunanistan'dan çıkamıyor!

Dün Başakşehir Stadı’ndaki maçın santrası 20:30’da yapıldı ama 19:30’da hocaların ellerine esame listesi ulaştığında başlamıştı satranç. Her iki hoca da milli maç arası öncesi aldıkları kırıcı yenilgilere reaksiyon verme adına ciddi dokunuşlar yapmışlardı takımlarına. Fernando Santos, maç önü demecinde ilk 11’i yaparken Antalyaspor maçı ikinci yarısındaki güçlü oyunu referans aldığını anlattı. Gerçekten de Beşiktaş, 15 gün önce Antalya maçının son yarım saatinde oyunu tek kaleye çevirmiş, topa %78 sahip olmuş ve şutlarda da 11-1 üstünlük kurmuştu. Bunu da başaran sahadaki ofansif 11’di. Santos, Antalya önünde son yarım saatte merkezi Gedson-Muci’ye bırakmış, ileride adeta 4 forvetle (Rashica, Muleka, Aboubakar ve Semih’le) oynamıştı. Santos oradan puan çıkaramadı ama belli ki o oyunu aklına referans olarak kaydedip Başakşehir Stadı’na taşımayı hedefledi.

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BAŞAKŞEHiR %71 TOPA SAHiPTi

Ancak Antalyaspor ile Başakşehir maçları arasında önemli bir fark vardı tabii: Antalyaspor, skorun da avantajıyla topu Beşiktaş’a bırakmıştı ikinci devrede.

Başakşehir’inse oyunu bambaşka. Onlar ligin en yüksek pas isabet yüzdesine ve en fazla 10+ isabetli pas dizisine sahip takımı. Topu talep ediyorlar, geriden pasla çıkıyorlar. Dün de zaten topa %71 sahip olarak devam ettirdiler bu stratejilerini.

3. BÖLGEDE BASKI YAPAMADI

Çağdaş Atan’ın talebeleri geriden topla çıkmayı tercih ederken Fernando Santos’un karşılama stratejisi daha önceki 11 maçından farklı değildi. Beşiktaş bir türlü üçüncü bölgeye baskıya gelmedi, rakibini genelde sabit bir blokla birinci-ikinci bölgede karşıladı.

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Santos’un talebeleri ilk devrede Colley ile bir gol bulduğu için bu anlayışı 45’e, hatta 60’a kadar sürdürmesi kabul edilebilir.

MESLEKTAŞINI SEYRETTi

Ancak dakikalar ilerledikçe Çağdaş Atan oyuna müdahaleler yaptı, Emirhan’la, Pelkas’la, Keny ile ön tarafta hareketliliğini artırdı. Santos ise meslektaşının hamlelerini seyrederek geçirdi ikinci devreyi. Santos’un milli maç arasında da kafaca Yunanistan’dan çıkamadığını, Beşiktaş’ı hâlâ Yunan Milli Takımı’ndaki stratejisiyle yönetmeye kalktığını gözlemliyorum üzülerek.