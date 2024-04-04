BeÅŸiktaÅŸ'a gol attÄ±, sevinmedi! Emirhan Ä°lkhan: Eski takÄ±mÄ±ma gol atÄ±nca sevinmek istemedim

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Trendyol SÃ¼per Lig'in 31. haftasÄ±nda oynanan BaÅŸakÅŸehir - BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n kaderi 90+5'te deÄŸiÅŸti.

90+5'TE KAZANILAN KORNER VE GOL

16. dakikada geri dÃ¼ÅŸen BaÅŸakÅŸehir, BeÅŸiktaÅŸ kalesini Ã§ok da zorlayamadÄ±ÄŸÄ± bu maÃ§ta beraberlik golÃ¼nÃ¼ 90+5'te buldu.

Piatek'in saÄŸ Ã§aprazdan ÅŸutunda Ersin'in Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± top kornere gitti. Ã–mer Ali'nin saÄŸdan kullandÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ÅŸe vuruÅŸunda 1.75 boyundaki Emirhan Ä°lkhan kafayÄ± vurdu ve topu aÄŸlara gÃ¶nderdi.

GOLDEN SONRA SEVÄ°NMEDÄ°

BeÅŸiktaÅŸ altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen ve 2022/23 sezonu baÅŸÄ±nda olaylÄ± ÅŸekilde 4.9 milyon euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Torino'ya transfer olan Emirhan Ä°lkhan, attÄ±ÄŸÄ± gol sonrasÄ± sevinmedi ve eski takÄ±mÄ±na saygÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

19 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, sezon baÅŸÄ±nda kiralÄ±k olarak Torino'dan BaÅŸakÅŸehir'e transfer olmuÅŸtu.

ðŸ¦‰ Emirhan Ä°lkhan, eski takÄ±mÄ±na golÃ¼ attÄ± ve sevinmedi.pic.twitter.com/lEsfXBr6Ij â€” Spor Arena (@sporarena) April 4, 2024

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BEÅžÄ°KTAÅž KULÃœBESÄ°NE GÄ°DÄ°P HERKESLE TOKALAÅžTI

Golden sonra sevinmeyen Emirhan, maÃ§Ä±n son dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ sonrasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ kulÃ¼besine giderek herkesle tokalaÅŸtÄ±.

LÄ°G KARÄ°YERÄ°NDEKÄ° Ä°KÄ°NCÄ° GOLÃœ

SÃ¼per Lig kariyerinde daha Ã¶nce BeÅŸiktaÅŸ formasÄ±yla Rizespor aÄŸlarÄ±nÄ± sarsan Emirhan, BaÅŸakÅŸehir formasÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ'a gol atarak SÃ¼per Lig kariyerindeki ikinci golÃ¼nÃ¼ attÄ±.

"SEVÄ°NMEK Ä°STEMEDÄ°M"

MaÃ§ sonrasÄ± konuÅŸan Emirhan; "1 puan, Avrupa iÃ§in Ã¶nemli. 3 puan almak isterdik. MaÃ§a iyi baÅŸlamadÄ±k, BeÅŸiktaÅŸ duran toptan gol buldu. Biz rakip sahada istediÄŸimiz Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ kuramadÄ±k. Ä°kinci yarÄ±da biraz daha pozisyon bulduk ama Semih o pozisyonu atabilseydi maÃ§ bizim iÃ§in biterdi. Golde o kadar insanÄ±n iÃ§inde gol atacaÄŸÄ±mÄ± hissettim. Gol atmak her zaman gÃ¼zel bir duygu. Eski takÄ±mÄ±m BeÅŸiktaÅŸ'a attÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in sevinmek istemedim, golÃ¼ arkadaÅŸlarÄ±m kutladÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

BAÅžAKÅžEHÄ°R'Ä°N BEÅžÄ°KTAÅž'A ATTIÄžI EN GEÃ‡ GOL

Emirhan Ä°lkhan'Ä±n golÃ¼, Opta'nÄ±n detaylÄ± veriye sahip olduÄŸu 2014/15 sezonundan bu yana BaÅŸakÅŸehir'in BeÅŸiktaÅŸ'a attÄ±ÄŸÄ± en geÃ§ gol olrak kayÄ±tlara geÃ§ti.

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