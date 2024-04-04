Başakşehir - Beşiktaş maçında gol atan Omar Colley 16 yıl sonra bir ilki başardı!

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Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takım, Omar Colley'nin golüyle öne geçtiği maçta Emirhan İlkhan'ın 90+5'teki golüne engel olamadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

FERNANDO SANTOS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, Başakşehir karşısına son oynadıkları Antalyaspor müsabakasının 11’ine göre kadroda 4 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Joa Worrall, Emrecan Terzi, Daniel Amartey ve Cenk Tosun’un yerine Necip Uysal, Bahtiyar Zaynutdinov, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar’a görev verdi.

Beşiktaş, Başakşehir karşısına şu 11 ile çıktı: Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Bahtiyar Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy ve Vincent Aboubakar.

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OXLADE-CHAMBERLAIN 106 GÜN SONRA KADRODA

Beşiktaş’ta İngiliz oyuncu Alex Chamberlain, Başakşehir maçında 106 gün sonra kadroda yer aldı. Son olarak Süper Lig’in 16. haftasında Alanyaspor müsabakasında görev alan ve maçta sakatlanan Chamberlain, tedavisinin tamamlanmasının ardından teknik direktör Fernando Santos tarafından Başakşehir karşısında yedek soyunduruldu. Tecrübeli oyuncu bu sezon 4 gol kaydederken 1 de asist katkısında bulundu.

ABUOBAKAR 124 GÜN SONRA İLK 11'DE

Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, 124 gün sonra 11’de sahaya çıktı. Kamerunlu oyuncu, en son Süper Lig’in 14. haftasında MKE Ankaragücü karşısında 11’de başlamıştı. Yıldız santrfor, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 27 müsabakasında 11 gol atarken 3 de asist yaptı.

OMAR COLLEY 16 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

16. dakikada maçın ilk golünü atan Omar Colley, bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Colley, Beşiktaş'ın bu sezon en golcü ikinci oyuncusu konumuna yükseldi.

Siyah-beyazlılarda bu sezonun en golcü ismi 9 golle Semih Kılıçsoy, Coley 6 golle ikinci sırada, Cenk Tosun ise 5 golle üçüncü sırada.

Gambiyalı stoper, 2007/08 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla en çok gol atan savunma oyuncusu oldu.

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