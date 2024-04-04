Şenol Güneş çalıştırmak istediği takımı açıkladı

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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda görev yapmayan Şenol Güneş, Güney Kore devlet televizyonuna açıklamalar yaptı.

Güney Kore Milli Takımı ile adı geçen isimlerden biri olan Şenol Güneş, Güney Kore'de çalışmaya sıcak baktığını söyledi.

"BÖYLE BİR MEYDAN OKUMAYI KABUL EDERİM"

Güney Kore'de çalıştığı dönemde harika anılar biriktirdiğini kaydeden Güneş, "Seoul döneminde Güney Kore'de üç yıl yaşadım ve harika anılarla doluydu. Bu yüzden futbol kariyerimin son yıllarını Güney Kore ile bitirmek isterdim. 70 yaşımın üzerindeyim, iyi bir hayat yaşadım ve bunu iyi bir şekilde bitirmek isterim. Böyle bir meydan okumayı kabul ederim. Benim için bir şans olur" dedi.

GÜNEY KORE'DE 2 SEZON ÇALIŞTI

Teknik Direktör Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'u çalıştırdı.

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Tecrübeli teknik adam, takımının başında 125 maça çıkarken 1.73 puan ortalaması yakaladı.