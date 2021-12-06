Güle güle bay gol

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Mersin İdman Yurdu’nda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken ve 1971 yılında transfer olduğu Fenerbahçe’de 2 şampiyonluk ve 1 gol krallığı yaşayan Osman Arpacıoğlu taraftarın çok sevdiği bir futbolcuydu. Didi döneminin efsane üçlü forvet için tribünler ‘Cemil, Osman, Ender Filelere gönder’ şeklinde tezahüratlar yaparken ’‘Bay Gol’ lakabını alan efsane santrafor Osman Arpacıoğlu da sarı lacivertli forma altında tam 6 sezon oynayarak attığı gollerle birçok futbolseverin zihninde ölümsüzleşti.

1947 yılında Ankara’da doğan Arpacıoğlu futbola 1963 yılında Samsun’da Akınspor’da başladı, daha sonra Hacettepe takımına transfer oldu. İlk çıkışını Mersin İdman Yurdu formasıyla yapan Arpacıoğlu, 197 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Sarı lacivert formayla 6 sezonda 136 maçta 60 gol atan ve büyük başarılara imza atan ve ‘Bay Gol’ lakabı alan efsane santrafor 1973 yılında 16 golle gol krallığını kazandı.

Fenerbahçe tarihinde Aykut Kocaman, Elvir Bolic’ten sonra Galatasaray’a en fazla gol atan futbolcu olarak akıllarda kalan Osman Arpacıoğlu; Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar’ın rol aldığı Köyden İndim Şehire filminde Metin Akpınar’ın ‘Yaktın Kayseri’yi Osman ağabey’ sözüne verdiği “Benim işim gol atmak’ cevabıyla da zihinlere kazınmıştı. Fecri Ebcioğlu’nun bestelediği ‘Yaşa Fenerbahçe marşını seslendiren korada da bulunan Osman Arpacıoğlu, 14 Şubat 1973'te oynanan Türkiye Cezair maçında milli takımın 200. golünü atmıştı.

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2 Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı 1 Başbakanlık kupası kaldıran Arpacıoğlu akciğer kanseri yüzünden İzmir’de vefaat etti. Yurt dışında yaşayan erkek kardeşi için bekletilen Arpacıoğlu’nun cenazesi Salı günü öğle namazına müteakip Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'den kaldırılarak Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecek.



Başak Arpacıoğlu: Babamın gol kralı olduğu 1972’de doğdum. O 24 Ekim 1972’de milli takımla Lüksenburg’da maçtayken annem Nuray hanımı doğum için hastaneye kaldırmışlar. Babam evladım beni bekler’ demiş. Gerçekten de o geldikten sonra dünyaya gelmişim. Babam bizi hiçbir zaman futbol fanatiği yapmadı. Çok mütevazi ahlaklı ve dürüsttü. Başarılarını bile bize hiç anlatmazdı. Evde golcü futbolcu değil babamızdı. Ağzından hiç kötü bir şey duymadık. Bay gol aynı zaman da centilmen golcüydü.

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OSMAN ARPACIOĞLU’NUN TAKIM ARKADAŞLARI NE DEDi?

Cemil Turan: Çok büyük bir kayıp. Takdir ettiğim mükemmel bir futbolcuydu. Bana göre gelmiş geçmiş en iyi 10 santrfor içinde Osman mutlaka yer alır. Faruk Ilgaz, onu kadro dışı bırakınca Balıkesir’e transfer oldu ve jübile kararı aldı. Kendisini çok sevdiğimiz için başkanla konuşup özel izin aldım ve tüm takım Balıkesir’e gidip jübilesinde oynadık.

Ender Konca: Osman’la Fenerbahçe’de 4 yıl birlikte oynadık. Ben Eskişehir de o Mersin İdman Yurdun’da da çok defa karşı karşıya rakip olarak oynadık. Osman bence süper bir golcüydü. Metin Oktay’dan sonra gelen en iyilerden biridir ki halk ‘Bay Gol’ lakabını ona boşuna vermemiştir.

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O dönem özellikle büyük maçlardan sonra biz futbolcular tabii ki galip gelmişsek eşlerimizle birlikte birimizin evinde toplanır yer içerdik. Ziya, Ersoy, Cemil, Datcu, Adil, Alpaslan, Yılmaz Şen Zafer, Emin İnan, Timuçin, Niyazi hiç ayrılmazdık. Ben sıfıra kadar iner ceza sahasına orta yapar Osman’da golünü atardı.

Her antrenmandan sonra Dereağzı’nın arka bölümünde Didi’nin yaptırdığı küçük bir sahada ekstra antrenman yapar, frikik penaltı çalışır bu yüzden de çalışmasının karşılığı olarak çok gol atardı.

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Ankara’da oynadığımız Cumhurbaşkanlığı kupası final maçı son dakikaya kadar 2-2 devam ediyordu. Top bana geldi ve gene sıfıra kadar indim ve topu içeri kestim, Osman da ayak içiyle son saniye gol attı. Galatasaraylılar ofsayt diye Doğan Babacan’ın etrafını sardı. Babacan da “Ne ofsaytı kardeşim Ender sıfıra kadar indi oradan içeri ortaladı böyle ofsayt olabilir mi?” Maçı 3-2 kazandık ve kupayı aldık.



Alpaslan Eratlı: Didi döneminde takıda 4 iyi forvet vardı. Altay’dan gelen Arap Mustafa lakaplı Mustafa Kaplakaslan, Cemil Turan, Ender Konca ve Osman Arpacıoğlu. Didi çaresiz her hafta birisini kenarda oturtmak zorunda kalıyordu. O zaman kurayla biri oynasın denildi ama Didi ‘Kurayla olmaz sırayla olacak’ demişti.

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Ama 4-5 hafta sonra işler değişti ve forvet Cemil-Osman-Ender oldu ve o “Cemil Osman iki forvet Cemil Osman Ender filelere gönder” tezahüratı oluştu.

Çok fırsatçı bir santrafordu. Fazla koşmaz 18 içinde dolaşır ve golünü atardı. Sağ ayağı, kafa golleri, frikik golleri vardı. Sağ ayağı çok iyi sol ayağı ise sadece yürümeye yarayan cinstendi.

Penaltıları ben atardım ama illa ki Cemil veya Osman gol krallığına gittikleri için ben onlara yönelik atıştan feragat ederdim.