GS TV yayını kesmişti, görüntülere Spor Arena ulaştı! Galatasaray Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar...

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Galatasaray'ın hafta sonu düzenlenen 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kulüp bütçesinin reddedildiği anlarda yaşanan gerginlikler sebebiyle kulüp televizyonu tarafından kesilen görüntülere Spor Arena ulaştı.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilmişti. Toplantıda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmemişti.

İbrasızlık sonrası kürsüye gelen başkan Burak Elmas, "Genel kurulumuzun almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince tüm emeğimizi vererek hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" demişti.

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BÜTÇE REDDEDİLDİ, ORTALIK KARIŞTI

24 saate yakın süren toplantıda mevcut başkan Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmemesinin ardından, toplantının sonunda sarı-kırmızılı kulübün bütçesi de üyelerin oylamasına sunuldu. Sabaha karşı gerçekleşen ve az sayıda üyenin bulunduğu oylamada Galatasaray'ın bütçesi reddedildi.

Toplantıya başkanlık eden Metin Sinan Aslan, üyelerin kulüp bütçesini reddetmesine tepki gösterdi.

METİN SİNAN ASLAN: GALATASARAY'IN BÜTÇESİNİ REDDETTİNİZ, BRAVO SİZE

Üyelerin oylarını kullanmasının ardından tepkisini dile getiren Aslan, "Bütçe de reddedildi. Hayırlı olsun. Büyük Galatasaraylısınız. Evet, çok iyi Galatasaraylısınız. Bravo size. Galatasaray'ın bütçesini reddettiniz, bravo." ifadelerini kullandı.

Oylamanın ardından Genel Kurul Toplantısı sona ererken, bazı üyeler sahneye doğru yaklaşarak Divan Kurulu başkanlığına sert tepki gösterdi. Sinirlenen üyeleri, diğer üyeler sakinleştirerek salon dışına çıkardılar.

SEÇİM TARİHİ 30 NİSAN

Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu, Olağan Genel Kurul'daki ibrasızlık sonrası acil olarak toplandı ve seçim tarihini 30 Nisan olarak belirledi.

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.