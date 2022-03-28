Son Dakika: Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı! Listeler 8 Nisan'a dek belirlenmek zorunda

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Galatasaray'da başkanlık seçiminin gerçekleşeceği 'Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' 23 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılacak.

Başkanlık seçimi, ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ise 30 Nisan 2022 günü yapılacak. Buna göre adaylar 8 Nisan’a kadar listelerini belirlemek zorunda.

Yapılan duyuru şöyle;

Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Gündem

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,

4. Seçimler;

a. Kulüp Başkanı

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b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri

e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri

5. Kapanış

GENEL KURUL'DA NELER YAŞANDI?

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari açıdan ibra edilmedi. Mali açıdan ise ibra edildi. Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Burak Elmas; "Tüzüğümüzün gereği olarak önümüzdeki hafta kararı uygulamaya sokup seçime gideceğiz. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

2021 yılının ilk yarısında görev yapan merhum başkan Mustafa Cengiz'in dönemi ise hem idari hem de mali olarak ibra edildi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, genel kurul toplantısında idari olarak ibrasızlık kararı çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü tüzüğünün 87.22 maddesi şöyle:

"Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak."

Galatasaray'da Burak Elmas dönemi mali ve idari oylama sonuçları:

Mali oylama sonuçları:

Oy: 1385

İbra: 718

İbrasızlık: 638

Çekimser: 29

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İdari oylama sonuçları:

Oy: 1383

İbra: 566

İbrasızlık: 801

Çekimser: 16