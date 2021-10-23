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Göztepe Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? 

#Süper Lig#Göztepe#Trabzonspor
Göztepe Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak

Süper Lig lideri Trabzonspor, 10. haftada deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Ligin ilk 9 haftasında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Göztepe Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? 

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Trabzonspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçından 1 puan çıkarabilen Göztepe, daha önceki sekiz karşılaşmada olası 24 puanın 14'ünü toplamayı başarmıştı. Göztepe'ye konuk olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Trabzonspor, daha önceki 10 ziyaretinde aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak için sahaya çıkıyor.

Göztepe ile Trabzonspor'un İzmir'de oynadığı son sekiz maçta da taraflar karşılıklı gol bulurken; bu süreçte beraberlikle sonuçlanan üç karşılaşmada da skor aynıydı. Süper Lig'deki dört maçlık puan hasretini son karşılaşmada Kasımpaşa'yı yenerek sonlandıran Göztepe, en son Nisan 2021'de üst üste iki maç kazanabildi.

Süper Lig'de 21 maçtır yenilmeyen ve ligde devam eden en uzun serinin sahibi olan Trabzonspor (10G 11B), daha uzun bir seriyi en son 1995'te yakaladı. 2021/22 Süper Lig sezonunun ilk dokuz haftasında oynadığı her maçta gol yiyen tek takım Göztepe, her karşılaşmada fileleri havalandıran iki ekipten biri ise Trabzonspor.

Bu sezon Göztepe formasıyla attığı iki golü de oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçlarında kaydeden David Tijanic, bu iki golle takımına 4 puan kazandırdı. Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas'ın Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı üç rakibinden biri Göztepe.

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Trabzonspor'a geldiği Temmuz 2019'dan bu yana bordo-mavili formayla oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçlarında en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Yusuf Sarı. Süper Lig kariyerinde Göztepe'ye rakip olduğu yedi maçın sadece birini kaybeden Abdullah Avcı, tek yenilgisini gol sevinci yaşayamadığı tek karşılaşmada iç sahada aldı.

Ligde 228 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, ligde 228 gündür mağlup olmuyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

Eksikler

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Trabzonspor'da yarın ki karşılaşma öncesinde 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Karadeniz ekibinde Anthony Nwakaeme, Bruno Peres, Abdulkadir Parmak ve Fode Koita, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Bordo-mavililer, bu sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra 16.30'da özel uçakla İzmir'e gidecek.

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK? 

Göztepe Trabzonspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Göztepe#Trabzonspor

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