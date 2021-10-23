Son Dakika: Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...
Göztepe ile Trabzonspor arasında oynanan Süper Lig 10. hafta mücadelesinin devre arasında saha bir anda karıştı. Marek Hamsik'in Atınç Nukan'a yaptığı hareket sonrası saha bir anda karışırken, hakem Atilla Karaoğlan 2 sarı kart ve 1 kırmızı kart çıkardı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor'u konuk etti.
2
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, bitiş düdüğü ile birlikte saha içerisinde gerginlik yaşandı.
3
Geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek İzmir deplasmanına lider gelen bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Göztepe karşısında Fenerbahçe maçı ilk 11'inden 3 ismi değiştirdi.
4
1 maç aradan sonra formasına kavuşan Slovak futbolcu Marek Hamsik, mücadelenin ilk yarısının bitmesiyle yaşanan olayların başrolündeydi.
5
Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Marek Hamsik, maç sonunda hakem Atilla Karaoğlan'a itirazlarda bulunan Göztepeli Atınç Nukan'ı koluna vurdu.
6
Bu hareket sonrası iki takım oyuncuları arasında tartışmalar yaşandı.
7
Göztepeli futbolcular Marek Hamsik'e yaptığı hareket nedeniyle tepki gösterirken, takım arkadaşı Berat Özdemir Hamsik'i olay yerinden uzaklaştırarak soyunma odasına götürdü.
8
Bu esnada ev sahibi ekip oyuncularının itirazları devam ederken, hakem Atilla Karaoğlan Göztepe'den kaleci İrfan Can Eğribayat'a sarı kart, teknik direktör Nestor El Maestro'nun yardımcısına ise kırmızı kart gösterdi.
9
Marek Hamsik ise soyunma odası koridorlarında hakem Karaoğlan'dan sarı kart gördü.
10
Bazı taraftarlar, Marek Hamsik'in hareketi nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiğini belirterek sosyal medyada tepki gösterdi.