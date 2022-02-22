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Göztepe-Galatasaray maçındaki olaylar çok can yakacak

#Galatasaray#Göztepe#Süper Lig
Göztepe-Galatasaray maçındaki olaylar çok can yakacak

Göztepe-G.Saray maçının son anlarında ve sonrasında tatsız görüntüler yaşandı. Son dakikada verilen penaltı sonrası bir taraftar sahaya girdi. Penaltıyı gole çeviren Gomis’in hareketlerine sinirlenen Halil, rakibinin üzerine yürüdü. İrfan Can da Muhammed’in üzerine yürüyüp saldırmaya çalıştı. Olaylar soyunma odası tünelinde de sürdü.

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Maçın küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan iki takım için de hayati önem taşıması, karşılıklı atılan goller ve birbiri ardına verilen penaltılar nedeniyle sık sık duran mücadelenin özellikle son dakikalarında gerilim doruğa çıktı. Hakem Arda Kardeşler’in son dakikada verdiği penaltı kararından sonra bir taraftar tribünden atlayarak sahaya girdi. Şaşkın bakışlar arasında koşarak ilerleyen taraftara önce Göztepeli Berkan Emir, Halil Akbunar, İrfan Can Eğribayat ve diğer futbolcular müdahale edip durdurdu. Hemen ardından güvenlik güçleri olay yerine gelip taraftarı yaka paça sahanın dışına çıkardı.

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Sevinci abartan Gomis’e sarı kart

Son penaltıyı gole çevirerek Galatasaray’ı 3-2 öne geçiren Bafetimbi Gomis’in gol sevinci sırasında yaptığı hareketlere Göztepeli Halil Akbunar tepki gösterdi. Fransız futbolcunun üzerine yürüyüp kolundan tutan Halil, diğer oyuncuların araya girmesiyle sakinleştirilirken, hakem Arda Kardeşler, abartılı sevinç gösterisi yaptığı gerekçesiyle Gomis’e sarı kart gösterdi. Maçtaki olaylar bunlarla da bitmedi... Galatasaraylı Mustafa Muhammed’in kendilerine gülmesine sinirlenen Göztepeli İrfan Can Eğribayat, Mısırlı futbolcunun üzerine yürüdü ve saldırmaya çalıştı.

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Ağız dalaşı ve itiş kakış yaşandı

İrfan Can, takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilirken, olaylar soyunma odası tünelinde de devam etti. İki takımın oyuncuları arasında gerçekleşen ağız dalaşı ve itiş kakış sırasında Göztepeli bazı futbolcuların Galatasaraylı Muhammed’e saldırdığı iddia edildi.
Hakem Arda Kardeşler ile karşılaşmada görevli olan TFF temsilcileri Mustafa Saral, Cengiz Akar ve Bülent Kılıç’ın yazacağı raporlara göre iki takımdan bazı futbolcuların TFF Hukuk Kurulu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilip ceza alması tehlikesi bulunuyor.

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