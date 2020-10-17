Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır
Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top çalışması yaptı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu antrenmanda yer almadı.
Hakem Atilla Karaoğlan yöneteceği Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması yarın saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle