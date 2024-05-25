×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Göztepe, Alanyaspor'la yakın temasta! Ümit Akdağ ısrarı...

Güncelleme Tarihi:

#Göztepe#Ümit Akdağ#Süper Lig
Göztepe, Alanyasporla yakın temasta Ümit Akdağ ısrarı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 12:35

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, sezon başında Alanyaspor’dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği savunma oyuncusu Ümit Akdağ’ın bonservisini almak için çalışmalarını hızlandırdı.

Haberin Devamı

Bu sezon Göz-Göz’de sergilediği performansla Romanya U21 Milli takımına seçilmeyi başaran ve istikrarlı bir görüntü ortaya koyan 20 yaşındaki futbolcu için iki taraf görüşmelere başladı.

Alanyaspor’un gelecek vaat eden futbolcusunu bırakmaya niyetli olmadığı ancak Ümit’in kariyerine Göztepe’de devam etmek istediği belirtildi.

Esas bölgesi stoper olmasına rağmen kaptan İsmail Köybaşı’nın sakatlığı nedeniyle son haftalarda sol bekte de görev yapan genç oyuncu konusunda Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un da ’mutlaka kalmalı’ raporunu sunduğu vurgulandı.

Göztepe, Alanyasporla yakın temasta Ümit Akdağ ısrarı...

Alanyaspor cephesinin ise şimdilik bonservis satışına sıcak bakmadığı, ilerleyen günler de kurmayların tekrar masaya oturacakları bildirildi.

Haberin Devamı

Göztepe formasını 25 lig maçında terleten Ümit Akdağ 1706 dakika sahada kaldı. Oyuncu, 3 kez da ağları sarsıp hücuma katkı verdi.

Gözden KaçmasınGöztepe’de Billal Messaoudi, Stanimir Stoilov’dan haber bekliyorGöztepe’de Billal Messaoudi, Stanimir Stoilov’dan haber bekliyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#Ümit Akdağ#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!