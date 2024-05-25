Göztepe, Alanyaspor'la yakın temasta! Ümit Akdağ ısrarı...

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Bu sezon Göz-Göz’de sergilediği performansla Romanya U21 Milli takımına seçilmeyi başaran ve istikrarlı bir görüntü ortaya koyan 20 yaşındaki futbolcu için iki taraf görüşmelere başladı.

Alanyaspor’un gelecek vaat eden futbolcusunu bırakmaya niyetli olmadığı ancak Ümit’in kariyerine Göztepe’de devam etmek istediği belirtildi.

Esas bölgesi stoper olmasına rağmen kaptan İsmail Köybaşı’nın sakatlığı nedeniyle son haftalarda sol bekte de görev yapan genç oyuncu konusunda Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un da ’mutlaka kalmalı’ raporunu sunduğu vurgulandı.

Alanyaspor cephesinin ise şimdilik bonservis satışına sıcak bakmadığı, ilerleyen günler de kurmayların tekrar masaya oturacakları bildirildi.

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Göztepe formasını 25 lig maçında terleten Ümit Akdağ 1706 dakika sahada kaldı. Oyuncu, 3 kez da ağları sarsıp hücuma katkı verdi.