Göztepe’de Billal Messaoudi, Stanimir Stoilov’dan haber bekliyor

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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Belçika’nın KV Kortrijk takımından kiraladığı kanat oyuncusu Billal Messaoudi için teknik direktör Stanimir Stoilov’un kararını beklemeye başladı.

Satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Göztepe’de, Stoilov’un 26 yaşındaki Cezayirli futbolcu konusunda net bir ifade kullanmadığı bildirildi.

Bu sezon 23 maça çıkıp 1176 dakika sahada kalan ve takıma 5 gol, 6 asistlik de katkı sunan Messaoudi’nin sürekli sakatlık yaşaması teknik ekibin kafasında soru işaretleri oluşturduğu da vurgulandı. Ancak Stanimir Stoilov’un sakatlık problemleri dışında Messaoudi’nin genel performansından memnun olduğu öğrenildi.

Göztepe yönetiminin Bulgar çalıştırıcının kesin raporu doğrultusunda Billal Messaoudi için girişimlere başlayacağı kaydedildi.