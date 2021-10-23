Göztepe 0-1 Trabzonspor (Maçın özeti)

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 56. dakikada Gervinho kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 24'e yükselten bordo-mavililer, haftayı lider bitirmeyi garantiledi.
Son maçını kazanan Göztepe ise 6. yenilgisini alarak 8 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
Karşılaşmanın 7. dakikasında Lourency'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin etkisiz vuruşunda, kaleci Uğurcan topu kontrol etti.
39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye'nin aktardığı topa Jahovic'ten önce müdahale eden kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.
43. dakikada Burekovic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Jahovic'in Edgar Ie'ye rağmen dokunduğu top üstten auta gitti.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada ilk yarı tamamlandıktan sonra Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin, Marek Hamsik'in Atınç Nukan'a yaptığı hareketten nedeniyle hakeme itiraz ettiği için kırmızı kartla cezalandırıldı.
İkinci yarı birazdan...
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Kahraman, Dzenan, Obinna, Yalçın, Cherif Ndiaye, Lourency, Jahovic
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Marek Hamsik, Yusuf, Abdulkadir Ömür, Gervinho, Djaniny
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