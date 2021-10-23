Göztepe 0-1 Trabzonspor (Maçın özeti)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte alarm veren 10 şehir Bakan Koca son durumu paylaştıİşte alarm veren 10 şehir! Bakan Koca son durumu paylaştı#KORONAVİRÜS
İzmirde saha karıştı Marek Hamsikin hareketi...İzmir'de saha karıştı! Marek Hamsik'in hareketi...#Marek Hamsik
Otomobillerin olmadığı bir şehir mi hayal ediyorsunuz Yapılmışı varOtomobillerin olmadığı bir şehir mi hayal ediyorsunuz? Yapılmışı var!#Yayalaştırma
Babası yemek yemediği için döverek öldürmüştü Korkunç detayı annesi anlattıBabası yemek yemediği için döverek öldürmüştü! Korkunç detayı annesi anlattı#Elif Hazal Yılmaz
Trabzonspor zirveye kuruldu İzmirde tek gol...Trabzonspor zirveye kuruldu! İzmir'de tek gol...#Süper Lig
Bakan Koca paylaştı: İşte Kovid-19da son döneme ait çarpıcı verilerBakan Koca paylaştı: İşte Kovid-19'da son döneme ait çarpıcı veriler#Koronavirüs
‘10 büyükelçi’ talimatını duyurdu: İstenmeyen adam ilan edilecekler‘10 büyükelçi’ talimatını duyurdu: 'İstenmeyen adam' ilan edilecekler#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı... Yeğeni sitem ettiÜnlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı... Yeğeni sitem etti!#Kemal Kuruçay
Psikologdan korkunç itiraf Pişkinliği pes dedirtti: Umrumda değilPsikologdan korkunç itiraf! Pişkinliği pes dedirtti: 'Umrumda değil'#Psikolog
Ve sır perdesi aralanıyor Kennedy suikastının gizli belgeleri açıklanacakVe sır perdesi aralanıyor! Kennedy suikastının gizli belgeleri açıklanacak#John F. Kennedy
Dünyanın konuştuğu trajedide yeni gelişme Korkunç iddia gerçek çıktıDünyanın konuştuğu trajedide yeni gelişme! Korkunç iddia gerçek çıktı#Alec Baldwin
Yarına dikkat Prof. Dr. Şen canlı yayında bölge bölge uyardıYarına dikkat! Prof. Dr. Şen canlı yayında bölge bölge uyardı#Meteoroloji
Mesut Özilin menajerinden ayrılık açıklamasıMesut Özil'in menajerinden ayrılık açıklaması#Fenerbahçe
Şoke eden olayı yıllar sonra itiraf etti 13 yaşında cinsel istismara uğradım...Şoke eden olayı yıllar sonra itiraf etti! '13 yaşında cinsel istismara uğradım...'#Patrice Evra
Hain plan mavi valizden çıktı El yazısı notlar ve parmak izleri bulundu...Hain plan mavi valizden çıktı! El yazısı notlar ve parmak izleri bulundu...#FETÖ
HABERLERSpor Arena Haberleri

Göztepe 0-1 Trabzonspor (Maçın özeti)

#Süper Lig#Göztepe#Trabzonspor
Göztepe 0-1 Trabzonspor (Maçın özeti)

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililerin haftayı lider kapatması kesinleşti.

Göztepe-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflarGöztepe-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar
Göztepe-Trabzonspor maçından en özel fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 56. dakikada Gervinho kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 24'e yükselten bordo-mavililer, haftayı lider bitirmeyi garantiledi.

Son maçını kazanan Göztepe ise 6. yenilgisini alarak 8 puanda kaldı.

Son Dakika: Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...

İlgili Haber:Son Dakika: Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

Karşılaşmanın 7. dakikasında Lourency'nin sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin etkisiz vuruşunda, kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

39. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye'nin aktardığı topa Jahovic'ten önce müdahale eden kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.

43. dakikada Burekovic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasındaki Jahovic'in Edgar Ie'ye rağmen dokunduğu top üstten auta gitti.

Haberin Devamı

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada ilk yarı tamamlandıktan sonra Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin, Marek Hamsik'in Atınç Nukan'a yaptığı hareketten nedeniyle hakeme itiraz ettiği için kırmızı kartla cezalandırıldı.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Kahraman, Dzenan, Obinna, Yalçın, Cherif Ndiaye, Lourency, Jahovic

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Marek Hamsik, Yusuf, Abdulkadir Ömür, Gervinho, Djaniny

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Göztepe#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"

Serap Paközden hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım

Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!

Kapadokyada üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi