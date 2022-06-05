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Gövde gösterisi

#Filenin Sultanları#Milletler Ligi#Voleybol
Gövde gösterisi
Metin GÖRGÜN

Bulgaristan’ı net bir skorla yenen bu takım çok daha iyi olacak.

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Milletler Ligi’ndeki ilk grup maçlarını Ankara’da oynamak tamamen Voleybol Federasyonu’nun başarısıdır. Salonda yaratılan atmosfer kadın voleybolunun gövde gösteriydi. Önce ‘Avrupa şampiyonu’ apoletli İtalya’yı 3-1 yendik, sonra ‘Dünya Şampiyonu’ apoletli Çin’e 3-1 yenildik. Üçüncü maçta Bulgaristan’ı, beklediğimiz gibi net bir şekilde 3-0 mağlup ettik.

ASYA BiZE TERS GELiYOR 

Üç maçı karıştırıp yorumlarsak; Avrupa kıtasında her takımı yenecek güçteyiz. Asya voleybolu hâlâ bize ters geliyor. Alışmamız lazım. Çabuk voleybol; blok ve defans kurgusunu bozabilen bir özelliğe sahip. Oyuncularımız her ne kadar uzun zamandır beraber oynuyor olsa da milli takımda beraber antrenman yapmaya ihtiyaçları var. Bu seviyede sonucu küçük ayrıntılar belirliyor. Ebrar İtalya’da daha da gelişmiş, ihtiyacımız olan pasör çaprazı yükünü alacaktır. Eda ve Zehra vazgeçilmez olduklarını gösterdiler. Pasör Cansu ve Sıla’nın zamana ihtiyaçları var. Hande power smaçörümüz olacak ama istikrara ihtiyacı var. Saliha, yeni olmasına rağmen çok çabuk uyum sağladı. Meliha, her an gerek duyulacak bir konumda. Libero Simge ve Ayça en güçlü yanımız. Guidetti’nin bu takımı daha iyi hale getireceğine inancım tam.

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Türkiye 3-0 Bulgaristan / Maç sonucuTürkiye 3-0 Bulgaristan / Maç sonucuHaberi görüntüle
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#Filenin Sultanları#Milletler Ligi#Voleybol

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