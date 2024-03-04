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Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, 1-0'lık skorla sarı - kırmızılılar oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren gol, 2. dakikada Al-Musrati'nin kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.

Bu skorun ardından üst üste 9. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 75'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Beşiktaş ise 46 puanla 4. sırada yer aldı.

Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği dev derbide birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Yazarımız Fırat Aydınus ve beIN Trio ekibi, Meler'in kararlarını değerlendirdi.

"YAŞADIĞI TRAVMADAN SIYRILAMAMIŞ"

Fırat Aydınus: Bence Halil Umut Meler hala yaşadığı travmadan %100 sıyrılamamış. Daha önce yönettiği derbiler baz alındığında rahat değildi. Futbolculara karşı çok agresif ve sertti. Tribünden atılan maddelerde futbolcuları ve yardımcısını çağırıp ‘kaçın’ dercesine bir yaklaşım sergilemek çok doğru değildi. Yaşadığı olay sonrası 2 maçta daha anlayışlı ve sakin bir yönetim göstermişti. Fakat derbide sanırım baskı ve oluşan stres farklı bir ruh haliyle bu tavırları sergilemesine yol açtı.

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Ligde 11. maçına çıkan Meler özellikle kendisine itirazlarda, futbolcuların birbirine agresif hareketlerinde ve faul ve fena hareketlerde standardı tutturamadı ve sarı kartları es geçti.

Galatasaray'ın golünden önce faul var mı?

Bülent Yıldırım: Omar Colley faul almak için kendini kolay yere bıraktı. Etkili bir faul yok. Golde sıkıntı yok.

Bahattin Duran: Davinson Sanchez, Omar Colley'in kolundan hafif tutuyor. Ancak burada faul yok.

Deniz Çoban: Faul yok.

Omar Colley'in Mauro Icardi'ye müdahalesinde penaltı var mı?

Deniz Çoban: Icardi önde, topa hamle yapma şansı var. İlk olarak üstten bakınca anlamadım, dikkatli bakınca gördüm. Sol ayağa temas var, ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Dikkatsiz bir müdahale olduğu için buna VAR müdahale edemez.

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Bülent Yıldırım: Futbolun içinde bir müdahale, penaltı yok. Hakemin kararına saygı duyuyorum.

Bahattin Duran: Dikkatsiz müdahaleden penaltı.

Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?

Bahattin Duran: İlk olarak Cenk'in kendini abartılı attığını düşündüm. Ancak Derrick Köhn topla oynamış ama eliyle Cenk'i sarmış. Cenk abartılı hareket yapıyor ama Köhn'ün hareketi faul. Bu bir penaltı. Halil Umut Meler göremedi, bu yüzden bence devam ettirdi.

Bülent Yıldırım: Köhn'ün topla oynaması, ihlal yapmadığı anlamına gelmez. Cenk çok abartılı düştüğü için de hakemi yanılttı. Ayrıca hakem doğru açıda değil. Bu pozisyon net penaltı.

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Deniz Çoban: Cenk iki tur dönmüş, isterse sekiz tur döner. Önemli olan Cenk'in hareketini kısıtlayacak eylem var mı? Cenk dönebilse, top koşu yoluna gidiyor ve ikinci bir hamle şansı var. Benim için bu bir penaltı.

Fırat Aydınus: 53. dakikada Köhn elini Cenk’in beline koyuyor ve top sağa açıldıktan sonra oraya doğru yönlenirken tutmaya başlıyor ve son olarak formasından çekmesi gözüküyor. Cenk bu tutmayı ve akabinde çekmeyi hissedince normalinden daha abartılı bir şekilde reaksiyon veriyor. Bu abartısı sanırım Halil Umut Meler’i yanılttı. Pozisyonu çeşitli açılardan izlediğimizde penaltı gözüküyor ama Cenk’in abartması ile bir futbolcuya etkisinin ne denli olduğunu VAR’ın müdahil olamayacağı türden bir pozisyon şekline soktu. Meler bu pozisyonu sahada görüp penaltı vermeliydi. Kaldı ki sonlara doğru Nelson‘un ceza sahası dışında Semih’e yaptığı benzer pozisyonda faul düdüğü çaldı.

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Omar Colley'in kırmızı kartı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakem yine şanssız yakalandı. Doğru açıdan göremedi. Colley'in gelişi ciddi faul. Bu ayağın illa çapraz bağları koparması gerekmez. VAR bunu inceledi. Bu pozisyon net kırmızı. Sahada hakem vermeliydi. Barış sol ayağını çekmeseydi, sol ayağı kırılırdı.

Bahattin Duran: Tehlikeli bir hareket. Hız ve sürat var. Tabanı tam olarak oturmuyor. Bu hareket sahada kırmızı.

Deniz Çoban: Kırmızı kart dememek gibi bir şansım yok. Rakip oyuncunun güvenliğini tehlikeye atıyor.

Fırat Aydınus: 88. dakikada Omar Colley’in Barış Alper Yılmaz’a müdahalesinde oyuncunun iki ayağıyla birlikte hız alarak uzak mesafeden gelerek rakibine karşı bir eylemi var. Bunun neticesinde ayağı yukarı kalkarak Barış Alper’in bacağına geliyor fakat tabanı tam oturmayıp bir sıyırma söz konusu. Halil Umut Meler önce sarı kart verip sonra VAR uyarısıyla kararını değiştirdi. Yoğunluk ve şiddet baz alındığında VAR karışmamalı ama mücadelenin hakemi Halil Umut Meler sahada görüp pozisyonu kırmızı kart olarak değerlendirmeliydi. Penaltıya hangi nedenlerle VAR karışmıyorsa aynı nedenlerle de kırmızı kart pozisyonuna da karışmamalıydı.