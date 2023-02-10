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Gökhan Zan: 'Enkazdan mucize bekliyorum'

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#Deprem#Gökhan Zan#Hatay
Gökhan Zan: Enkazdan mucize bekliyorum
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ancak 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından Hatay’dan tüm dünyaya seslenen ve depremzedelerin sesi olan eski milli futbolcu Gökhan Zan “Hatay ve İskenderun kurulduğundan bu yana böyle bir acı yaşamamıştır” dedi. Birçok akrabasını kaybettiğini belirten Zan “Çok sevdiğim kuzenlerim yok artık. Eniştemi, eniştemin yeğenlerini kaybettik. Diğer taraftan çocukluğumdan bu yana beraber olduğum arkadaşlarım, dostlarım, ağabeylerim, kardeşlerimi kaybettim” diye konuştu.

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Depremin ilk gününde memleketi Hatay’dan tüm yurda yardım çağrısı yapan ve hala burada devam eden çalışmalara destek veren Galatasaray ve Beşiktaş’ın eski milli futbolcusu Gökhan Zan ailesinden toplam sekiz ismi toprağa verdiğini söyledi. “Cenazeden cenazeye koşturuyorum” diyen Zan Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Hatay ve İskenderun kurulduğundan bu yana böyle bir acı yaşamamıştır. Her aileden kayıp var. Çok sevdiğim kuzenlerim yok artık. Akrabalarımın büyük çoğunluğunu, çocuklarını kaybettim. Hala bir umut bazı akrabalarımın enkazdan mucize çıkışını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu acılar kolay kolay dinmez

Zan şöyle devam etti: “Eniştemi, eniştemin ablalarının çocuklarını kaybettik. Diğer taraftan çocukluğumdan bu yana beraber olduğum arkadaşlarım, dostlarım, ağabeylerim, kardeşlerimi kaybettim. Duygularım alt üst. Her taraf enkaz, gözüme uyku girmiyor. Sürekli cenazelere koşturuyorum. Hatay, Antakya ve çevre illerin halini görün. Çaresizlikten yardım istedim. Sesimi duyanlar hemen harekete geçtiler. Devletimiz, askerimiz, tüm iş adamları, spor dünyası harekete geçti. Başkanlarımız, teknik adamlarımız aradılar. Şu gerçek ki, ölümün saati yok. Bu acılarımız kolay kolay dinmez.

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Adekugbe: Atsu benim evimdeydi

Hatayspor'un Kanadalı futbolcusu Adekugbe da depremi yaşarken, ülke medyasına şu açıklamayı yaptı: “Pazar akşamı Kasımpaşa maçı sonrası bazı takım arkadaşlarımla evimde dinleniyorduk. Onlar ayrılırken evi temizlemeye başladığım sırada deprem oldu. Her yer titremeye başladı. Panik atak geçirdiğimi düşündüm. Sonra mobilyalar ve TV devrilmeye başladı. Mutfakta bardaklar ve tabaklar parçalandı. Film gibiydi. Yıkılan binalar, yangınlar görüyorsunuz. Bağıran, ağlayan, enkaz eşeleyen insanlar. Kırık ev parçaları. Ummadığınız şeyler. Sportif direktör Taner Savut da dahil olmak üzere insanlar hala kayıp. O gece evimde bulunan Christian Atsu’nun nerede olduğu konusunda kafa karışıklığı var.

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#Deprem#Gökhan Zan#Hatay

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